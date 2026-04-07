Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών από την κυβέρνηση» – Ζήτησε εκλογές

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, τοποθετούμενος για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών. Όπως ανέφερε, οργανώνεται ένα σχέδιο απαξίωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με αιχμή αφηγήματα που, όπως είπε, επιχειρούν να εμφανίσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως δήθεν πολιτικά εργαλεία υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη ή της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ήδη γνωστή και υποστήριξε ότι ο ίδιος την είχε αναδείξει έγκαιρα με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον πρωθυπουργό. Υπενθύμισε μάλιστα ότι τότε, όπως είπε, η απάντηση που είχε λάβει ήταν πως υπάρχουν απλώς «κάποιες σκιές», για να προσθέσει τώρα πως οι σκιές αυτές αποτυπώνονται σε ένα σκάνδαλο πολύ μεγαλύτερης έκτασης. Στο ίδιο πλαίσιο, έβαλε ευθέως στο στόχαστρο κυβερνητικά στελέχη, λέγοντας ότι η κοινωνία καλείται να αποφασίσει αν θα εμπιστευθεί τη δική του εκδοχή ή, όπως ανέφερε, «διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με μια συνολικότερη εικόνα θεσμικής εκτροπής, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει στο παρελθόν επιτεθεί σε ανεξάρτητες αρχές, δικαστές και πρόσωπα που χειρίστηκαν κρίσιμες υποθέσεις. Κατά τον ίδιο, η κριτική που ασκείται τώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντάσσεται στην ίδια λογική, με στόχο τη διάχυση ευθυνών και τη διαστρέβλωση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα ακόμη σκάνδαλο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, απορρίπτοντάς την ως επικοινωνιακή κίνηση που δεν λύνει το πρόβλημα. Υποστήριξε ότι καθαρή λύση θα ήταν ο πλήρης διαχωρισμός των δύο ιδιοτήτων, χωρίς δυνατότητα επιστροφής, και επέκρινε το μοντέλο που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως σχήμα υπερσυγκέντρωσης εξουσίας, μιλώντας χαρακτηριστικά για «μοντέλο αυτοκράτορα». Παράλληλα, επανέφερε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για περισσότερα θεσμικά αντίβαρα, όπως η αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και οι θητείες για βουλευτές και ευρωβουλευτές.

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική και για το ζήτημα των υποκλοπών, επαναφέροντας την υπόθεσή του και λέγοντας ότι η επιμονή του δικαιώθηκε, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λειτουργεί υπό καθεστώς εκβιασμών και πολιτικής φθοράς. Στο ίδιο μήκος κύματος, επέκρινε και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, μιλώντας για αναποτελεσματικότητα απέναντι στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια και επαναφέροντας το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο την επίθεσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε ευθέως προσφυγή στις κάλπες, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαθιά φθαρμένη, ότι επιλέγει την ατιμωρησία και ότι δεν μπορεί πλέον να στείλει πειστικό μήνυμα θεσμικής σοβαρότητας στην κοινωνία. Όπως είπε, όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών που σήμερα είναι οργισμένο και απογοητευμένο θα αναζητήσει μια εναλλακτική κυβερνητική λύση, εκτιμώντας ότι αυτή μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ερωτηθείς για ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, χαρακτηρίζοντας αδιανόητες και επικίνδυνες τις οικονομικές θέσεις που του αποδίδει, ενώ έθεσε και ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας σε σχέση με όσα είχαν ειπωθεί και γίνει την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

