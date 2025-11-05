Ανδρουλάκης για το μακελειό στα Βορίζια: «Η Κρήτη δεν είναι τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι – Ήρθε η ώρα για μια νέα αρχή»

Το τραγικό μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, με δύο νεκρούς, προκάλεσε έντονη πολιτική και κοινωνική αντίδραση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας και των άγραφων νόμων στην Κρήτη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με προσωπική του δήλωση, κάλεσε σε «νέα εποχή» για το νησί, ζητώντας να μπει ένα οριστικό τέλος σε λογικές αυτοδικίας και εκδίκησης που, όπως είπε, «δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη κοινωνία».

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στον πολιτισμό και τη φιλοξενία των Κρητικών, επισημαίνοντας ότι «η Κρήτη δεν είναι τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι, αλλά η ιστορία, το φιλότιμο και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της».

«Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: να απαντάς στην κακία με καλοσύνη», ανέφερε επικαλούμενος τον Νίκο Καζαντζάκη, και πρόσθεσε: «Η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς· να σπας τον κύκλο του μίσους και να κρατάς ψηλά το φως της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η Κρήτη που αξίζει να υπερασπιστούμε».

«Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία για ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των φαινομένων βίας που πληγώνουν την κοινωνία της Κρήτης.

«Είναι ώρα όλοι –Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κοινωνία– να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε τέτοια φαινόμενα να τελειώσουν οριστικά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το διπλό φονικό στα Βορίζια, που συγκλόνισε την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα, έχει επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τις παθογένειες που εξακολουθούν να ταλανίζουν ορισμένες περιοχές του νησιού, με τον πολιτικό κόσμο να ζητά αποφασιστική κρατική παρέμβαση και τερματισμό της κουλτούρας της βεντέτας.

