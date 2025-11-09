Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα, ήθος και προοδευτική πορεία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη ΝΔ για απομάκρυνση από τα κοινωνικά ζητήματα και υπογραμμίζει την ανάγκη ενός σοβαρού προοδευτικού σχεδίου.

09 Νοέ. 2025 12:13
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο Open, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πρόγραμμα με αξιοπιστία, ήθος και προοδευτική κατεύθυνση.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την κυβέρνηση απομακρυσμένη από τα κοινωνικά δεδομένα και τόνισε ότι όταν οι πολίτες δεν περνούν καλά, επιλέγουν την αλλαγή. Υπογράμμισε ότι πολιτική αλλαγή σημαίνει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και να ηγηθεί της προσπάθειας για κυβερνητική αλλαγή.

Αναφερόμενος στα ζητήματα ανομίας, όπως η πρόσφατη βεντέτα στην Κρήτη, τόνισε ότι η παρουσία του κράτους και της αστυνομίας είναι αναγκαία για την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών και της οπλοκατοχής. Παράλληλα, καταδίκασε την προπαγανδιστική χρήση φωτογραφιών από το παρελθόν του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει παραπλανητικά narratives.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε επίσης τις δηλώσεις της ΝΔ και του υπουργού Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «παραλογισμό» και έλλειψη στρατηγικής σε κρίσιμα κοινωνικά θέματα. Τόνισε ότι η ΝΔ λειτουργεί ως «κλειστό σύστημα εξουσίας», ελέγχοντας πόρους και διαδικασίες χωρίς διαφάνεια.

Για τα έργα της προηγούμενης περιόδου, όπως το Ρίο-Αντίρριο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις μεγάλες υποδομές, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η τρέχουσα κυβέρνηση δεν αφήνει αντίστοιχα έργα στη μνήμη των πολιτών, επισημαίνοντας μόνο ζημιά, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά.

Σχετικά με το ΟΠΕΚΕΠΕ, η Εξεταστική Επιτροπή χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «παρέλαση ψεύδους και υποκρισίας από τη ΝΔ», με στόχο προπαγάνδα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη σοβαρών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων για την παραγωγική Ελλάδα, τα ΕΛΤΑ και τη στήριξη της περιφέρειας.

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, επεσήμανε ότι η αποχή επηρεάζει τα ποσοστά, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός θα επιλέξει, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πρόγραμμα και στελέχη για να αναλάβει την κυβέρνηση, ενώ η τρέχουσα ΝΔ έχει αποτύχει σε κρίσιμους τομείς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα μπροστά.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέληξε λέγοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία και ότι η Ελλάδα χρειάζεται νέο πολιτικό ήθος, σοβαρό πρόγραμμα και προοδευτική πορεία, απορρίπτοντας τη συνέχεια των ίδιων πολιτικών επιλογών.
