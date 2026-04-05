Ανδρουλάκης: «Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατράπηκε σε αίθουσα αναμονής δικαστηρίου, εκλογές τώρα»

Σκληρή επίθεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νικου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση.

Ανδρουλάκης: «Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατράπηκε σε αίθουσα αναμονής δικαστηρίου, εκλογές τώρα»
05 Απρ. 2026 12:46
Με ένα βίντεο υψηλών τόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τοποθετήθηκε για τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, ζητώντας την άμεση διενέργεια εθνικών εκλογών.

Ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε βέλη κατά του Μεγάρου Μαξίμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι». Μάλιστα, σχολίασε καυστικά πως η χώρα αποτελεί την εξαίρεση στην Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, «τον ανασχηματισμό δεν τον ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Στο ίδιο βίντεο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε το ζήτημα των υποκλοπών και του λογισμικού Predator, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «κρύβεται» την ώρα που δέχεται δημόσιους εκβιασμούς από ξένους παράγοντες.

«Η αλλαγή είναι τώρα πιο επιτακτική από ποτέ», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, καταλήγοντας πως η διαφάνεια και η αξιοκρατία θα επιτευχθούν μόνο μέσα από τη λαϊκή ετυμηγορία.

@nikos.androulakis

Την Ελλάδα που αξίζουμε θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

