Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση σπατάλησε μια ιστορική ευκαιρία» – Κριτική για κοντόφθαλμες πολιτικές και εξυπηρετήσεις «ημετέρων»

Με αιχμές για «μικροκομματικές σκοπιμότητες» και «έλλειψη εθνικού σχεδίου», ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «υποτάσσει την πολιτική της στη λογική του πρόσκαιρου οφέλους». Μιλώντας στο συνέδριο για την οικονομία και την ανάπτυξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως η Ελλάδα «χρειάζεται όραμα, σχέδιο και πολιτική βούληση», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχασε μια «ιστορική ευκαιρία» να αναβαθμίσει την παραγωγική βάση της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Οφείλουμε ως χώρα να αναβαθμίσουμε κάθε συντελεστή της εθνικής μας ισχύος — το δημογραφικό, το κοινωνικό κράτος, την άμυνα, την οικονομία, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμεία κριτική στις «κοντόφθαλμες πολιτικές» της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πέντε άξονες εθνικής στρατηγικής, με στόχο μια ανθεκτική και δίκαιη ανάπτυξη:

– Ανθεκτικότητα και εθνική στρατηγική – με επενδύσεις στη μεταποίηση, στην αγροδιατροφή, στην πράσινη ενέργεια και στην καινοτομία.

– Ψηφιακή επιτάχυνση – με διασύνδεση έρευνας, πανεπιστημίων και επιχειρηματικότητας.

– Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο – με πολιτικές για αξιοπρεπή εργασία και στήριξη της νέας γενιάς.

– Ενεργειακή στρατηγική και βιομηχανική αναγέννηση – με στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων και αποθήκευση ενέργειας.

– Μεταρρύθμιση του κράτους – για αποτελεσματική, αξιοκρατική και διαφανή δημόσια διοίκηση.

«Η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στις δυνατότητες των νέων και όχι στην υποτίμηση της εργασίας. Η Ελλάδα έχει τα εφόδια. Αυτό που λείπει είναι το σχέδιο και η αποφασιστικότητα», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



