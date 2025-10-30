Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση σπατάλησε μια ιστορική ευκαιρία» – Κριτική για κοντόφθαλμες πολιτικές και εξυπηρετήσεις «ημετέρων»
Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από το συνέδριο της Ναυτεμπορικής, κατηγορώντας την για βραχυπρόθεσμες πολιτικές που εξυπηρετούν «ημέτερους» και για σπατάλη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης χωρίς στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης.
Με αιχμές για «μικροκομματικές σκοπιμότητες» και «έλλειψη εθνικού σχεδίου», ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «υποτάσσει την πολιτική της στη λογική του πρόσκαιρου οφέλους». Μιλώντας στο συνέδριο για την οικονομία και την ανάπτυξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως η Ελλάδα «χρειάζεται όραμα, σχέδιο και πολιτική βούληση», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχασε μια «ιστορική ευκαιρία» να αναβαθμίσει την παραγωγική βάση της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
«Οφείλουμε ως χώρα να αναβαθμίσουμε κάθε συντελεστή της εθνικής μας ισχύος — το δημογραφικό, το κοινωνικό κράτος, την άμυνα, την οικονομία, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμεία κριτική στις «κοντόφθαλμες πολιτικές» της Νέας Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πέντε άξονες εθνικής στρατηγικής, με στόχο μια ανθεκτική και δίκαιη ανάπτυξη:
– Ανθεκτικότητα και εθνική στρατηγική – με επενδύσεις στη μεταποίηση, στην αγροδιατροφή, στην πράσινη ενέργεια και στην καινοτομία.
– Ψηφιακή επιτάχυνση – με διασύνδεση έρευνας, πανεπιστημίων και επιχειρηματικότητας.
– Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο – με πολιτικές για αξιοπρεπή εργασία και στήριξη της νέας γενιάς.
– Ενεργειακή στρατηγική και βιομηχανική αναγέννηση – με στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων και αποθήκευση ενέργειας.
– Μεταρρύθμιση του κράτους – για αποτελεσματική, αξιοκρατική και διαφανή δημόσια διοίκηση.
«Η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στις δυνατότητες των νέων και όχι στην υποτίμηση της εργασίας. Η Ελλάδα έχει τα εφόδια. Αυτό που λείπει είναι το σχέδιο και η αποφασιστικότητα», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.
