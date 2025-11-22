Ανδρουλάκης: «Η περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει» – Σχέδιο ΠΑΣΟΚ για στήριξη παραγωγών και υπαίθρου

Με μήνυμά του στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει στο επίκεντρο τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους στην περιφέρεια, παρουσιάζοντας τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναζωογόνηση της υπαίθρου.

22 Νοέ. 2025 14:00
Pelop News

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται εκτενώς στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και στα προβλήματα που πλήττουν τις δομές του κοινωνικού κράτους στην ελληνική περιφέρεια. Με κεντρικό μήνυμα «Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει», τονίζει ότι το κόστος ζωής και παραγωγής έχει εκτοξευθεί, αφήνοντας αγρότες και κατοίκους της υπαίθρου σε καθημερινή ανασφάλεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι δεν μπορεί να αγνοείται η αγωνία όσων ζουν και εργάζονται έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα και παρουσιάζει το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ουσιαστική αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών.

@nikos.androulakisΗ ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο, δικαιοσύνη για όλους. Για μια Ελλάδα για όλους

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

