Ανδρουλακης: «Ντροπιάζει την κυβέρνηση ότι έγινε στη δίκη για τα Τέμπη»

«Επίθεση» κατά της κυβέρνησης έκανε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του εφ’ όλη της ύλης στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στην τηλεόραση του OPEN.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε «καρφιά» στην κυβέρνηση για σειρά θεμάτων, ενώ χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την εικόνα στη δίκη για τα Τέμπη.

«Δεν έχουμε κανέναν λόγο να εμπλακούμε στον πόλεμο»

«Η Ευρώπη είναι μπροστά σε νέα πολύ μεγάλη περιπέτεια με μεγάλο οικονομικό κόστος, αν ο πόλεμος αποκτήσει χαρακτηριστικά και χερσαίων επιχειρήσεων θα πάμε σε μια μακρά ανθρωπιστική κρίση με πολύ μεγάλες επιπτώσεις και πρέπει να προετοιμαστούμε. Πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες ειρήνης, που πρέπει να γίνουν με ταχύτητα σε παγκόσμιο επίπεδο, και η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες γιατί οι ΗΠΑ δεν θα δεχτούν αυτές τις επιπτώσεις. Ήδη έχει περάσει μεγάλη κρίση με την πανδημία και την Ουκρανία» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Και πρόσθεσε «δεν έχουμε κανέναν λόγο να εμπλακούμε στον πόλεμο. «Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, να παρθούν πρωτοβουλίες και να πιεστούν οι Αμερικάνοι γιατί έχουμε έναν πρόεδρο που δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, ο οποίος αποφασίζει και διατάζει και δεν συνομιλεί με την ΕΕ και δεν καταλαβαίνω γιατί να έχουμε τέτοια επιδείνωση της οικονομικής κατάσταση της Ευρώπης λόγω πρωτοβουλιών μιας χώρας που είναι θωρακισμένη από δυο ωκεανούς. Για αυτό πρέπει η Ευρώπη να σηκωθεί και να υψώσει το ανάστημά της».

Στη συνέχεια άσκησε δριμεία κριτικά κατά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια για τους Patriot. «Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πανηγυρίζει ο κ. Δένδιας. Όταν έχεις μια θέση ευθύνες πρέπει να μετράς τα λόγια σου θεωρώ λάθος τη δήλωσή του. Πρέπει να τιμούμε τη συμφωνία Άμυνας αλλά δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί».

«Να μειωθεί ο ΕΦΚ»

«Για μάς πρέπει να μειωθεί ο ΕΦΚ και να παρασύρει και τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Ο ΕΦΚ είναι ο υψηλότερος δηλαδή 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, 70 λεπτά το λίτρο, ενώ ο κατώτατος στην Ευρώπη είναι γύρω στα 39 και ο μέσος όρος στα 53. Εμείς προτείνουμε να πάει στα 53» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σχετικά με τα μέτρα στήριξης που ζητά.

