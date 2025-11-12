Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας είναι η αιτία που πήρε 41% η ΝΔ»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε διμέτωπη κριτική σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το κόμμα του θα καθορίσει τη νέα πολιτική σελίδα της χώρας.

Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας είναι η αιτία που πήρε 41% η ΝΔ»
12 Νοέ. 2025 22:57
Pelop News

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η ελληνική κοινή γνώμη «έχει μνήμη» και γνωρίζει ποιος δίχασε και ποιος εξαπάτησε τον λαό.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 41%» και παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα με πρόγραμμα, υπευθυνότητα και στρατηγική, που μπορεί να φέρει αλλαγή και να αποτελέσει την έκπληξη στις επόμενες εκλογές.

Αναφερόμενος σε επίμαχα ζητήματα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κορόιδεψε τους αγρότες», αφήνοντας απλήρωτα περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδοτήσεις, ενώ χαρακτήρισε τους πραγματικά «βολεμένους» αυτούς που φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πλάτες υπουργών.

Στον τομέα της ενέργειας, υποστήριξε ότι η ΝΔ ευνοεί ολιγάρχες και μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί πραγματική πράσινη μετάβαση.

Για την ασφάλεια και την εγκληματικότητα στην Κρήτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνομίας, πρόληψης και εκπαίδευσης, αντί για επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Τέλος, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει ψεύτικη εικόνα «ήρεμων νερών» και δεν προώθησε τα ζητήματα στην ΕΕ, ενώ επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει «την έκπληξη που θα καθορίσει τη νέα πολιτική σελίδα της χώρας».

 


 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Resort and Residential Hospitality Forum 2025: Παγκόσμιος κόμβος επενδύσεων στον τουρισμό η Ελλάδα
23:44 Η Adele κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στην ταινία «Cry to Heaven» του Τομ Φορντ
23:31 ΠΟΕΔΗΝ: Δραματική εξάπλωση της ενδοσχολικής βίας
23:10 Ρομποτικά ταξί στους αυτοκινητοδρόμους του Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες
22:57 Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας είναι η αιτία που πήρε 41% η ΝΔ»
22:50 Βατικανό: Ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε στη Ντοζουλέ της Γαλλίας
22:42 Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο και Αγοραστό
22:35 Επαγγελματική Κατάρτιση: Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων
22:33 Χιλιάδες κρούσματα ιλαράς στον Καναδά: Δύο νεκρά βρέφη
22:25 ΟΟΣΑ: 7 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού
22:16 Τραμπ για τα email του Έπσταϊν: «Παγίδα των Δημοκρατικών»
22:08 ΕΟΠΥΥ: 141.000 ασθενείς παρέλαβαν φάρμακα κατ’ οίκον το πρώτο τετράμηνο
21:57 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο ΣΕΦ για τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις ΦΩΤΟ
21:45 Ζαχαράκη: «Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους», παρουσίασε το Ψηφιακό Σχολείο
21:36 Ιταλία: Τραγωδία στην Τοσκάνη, νεκρό 2χρονο παιδί σε νηπιαγωγείο
21:30 Χριστούγεννα 2025: Προορισμοί που ξεχωρίζουν στις φετινές γιορτές, εκεί που η μαγεία γίνεται ταξίδι!
21:20 Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου για αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη
21:09 Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας ανιχνεύθηκε σε λύματα
21:00 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Εκπληκτη η Πειραιώς με την Αχαΐα – Εκατοντάδες εγγραφές καθημερινά
20:59 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ