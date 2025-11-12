Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας είναι η αιτία που πήρε 41% η ΝΔ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η ελληνική κοινή γνώμη «έχει μνήμη» και γνωρίζει ποιος δίχασε και ποιος εξαπάτησε τον λαό.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 41%» και παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα με πρόγραμμα, υπευθυνότητα και στρατηγική, που μπορεί να φέρει αλλαγή και να αποτελέσει την έκπληξη στις επόμενες εκλογές.

Αναφερόμενος σε επίμαχα ζητήματα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κορόιδεψε τους αγρότες», αφήνοντας απλήρωτα περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδοτήσεις, ενώ χαρακτήρισε τους πραγματικά «βολεμένους» αυτούς που φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πλάτες υπουργών.

Στον τομέα της ενέργειας, υποστήριξε ότι η ΝΔ ευνοεί ολιγάρχες και μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί πραγματική πράσινη μετάβαση.

Για την ασφάλεια και την εγκληματικότητα στην Κρήτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνομίας, πρόληψης και εκπαίδευσης, αντί για επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Τέλος, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει ψεύτικη εικόνα «ήρεμων νερών» και δεν προώθησε τα ζητήματα στην ΕΕ, ενώ επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει «την έκπληξη που θα καθορίσει τη νέα πολιτική σελίδα της χώρας».





