Ανδρουλάκης: «Παροιμιώδης η αναξιοπιστία Μητσοτάκη για το κυκλοφοριακό» – Κατάθεση προτάσεων για την Αττική

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στα μεγάλα έργα και την κατάσταση στο κυκλοφοριακό εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας παράλληλα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων.

08 Δεκ. 2025 14:22
Με σκληρή γλώσσα κατά της κυβέρνησης και ευθείες αναφορές σε χαμένες ευκαιρίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για αναξιοπιστία στον σχεδιασμό των έργων υποδομής και παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «παροιμιώδη αναξιοπιστία» του πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας ότι τον Νοέμβριο του 2023 είχε ανακοινωθεί νέα πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η οποία –όπως είπε– θα ξεκινούσε άμεσα. «Πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια χωρίς σχέδιο και χωρίς παρεμβάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατέθεσε στα πρακτικά Έκθεση Κινδύνου για τον σχεδιαζόμενο κόμβο του Σκαραμαγκά, κατηγορώντας το υπουργείο Υποδομών για προχειρότητα και καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις, οι οποίες –όπως είπε– οδηγούν σε μεγάλο κόστος αποζημιώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μοντέλο των αποζημιώσεων στη ΒΟΑΚ, κάνοντας λόγο για 124,5 εκατ. ευρώ που δόθηκαν μόνο για ένα τμήμα έργου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι το κόμμα του άνοιξε διάλογο με την επιστημονική κοινότητα, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών, παρουσιάζοντας ολιστική πρόταση για το κυκλοφοριακό με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αττική. Την ίδια στιγμή, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επί έξι χρόνια δεν αξιοποίησε κρίσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε, σημαντικά έργα παραμένουν στάσιμα: η Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης, ο οδικός άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα, οι παρεμβάσεις στον Κηφισό, η επέκταση της λεωφόρου Κύμης, καθώς και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δήλωση του υφυπουργού Μεταφορών, σημειώνοντας ότι «δεν είναι οι πολίτες το πρόβλημα, αλλά η έλλειψη σχεδίου και υποδομών». Τόνισε παράλληλα ότι το 2024 χάθηκαν περίπου 500.000 δρομολόγια λεωφορείων, ενώ το μετρό λειτουργεί –όπως είπε– στο μισό της δυναμικότητάς του.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις άμεσες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον Κηφισό, που περιλαμβάνουν: εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας στις εισόδους του άξονα, δυναμικά όρια ταχύτητας σε πραγματικό χρόνο και δημιουργία μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε επίσης τη δημιουργία μητροπολιτικού φορέα για τον συντονισμό των παρεμβάσεων, την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών σε συνεργασία με τα μέσα σταθερής τροχιάς, την ίδρυση οργανωμένων εμπορευματικών κέντρων ώστε να περιοριστεί η κίνηση βαρέων οχημάτων τις ώρες αιχμής, νέο μοντέλο στάθμευσης με περιφερειακά πάρκινγκ και διασύνδεση με τη δημόσια συγκοινωνία, καθώς και τη μεταφορά δημόσιων οργανισμών και υπουργείων εκτός Αττικής.

«Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με αποσπασματικά μέτρα αλλά με σοβαρό, στρατηγικό σχεδιασμό», τόνισε, καταλήγοντας ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ «βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο» και στοχεύει σε μια «Ελλάδα για όλους».

