Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες για την έκτακτη προσύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται το απόγευμα στις Βρυξέλλες για τις εργασίες της προσυνόδου του PES

22 Ιαν. 2026 9:01
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα συμμετάσχει σήμερα το απόγευμα στις εργασίες της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση των ηγετών και εκπροσώπων των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται ενόψει κρίσιμων ευρωπαϊκών εξελίξεων και αναμένεται να εστιάσει σε θέματα όπως η οικονομική πολιτική, η ενεργειακή μετάβαση, η στήριξη της Ουκρανίας και η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς.

