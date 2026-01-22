Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες για την έκτακτη προσύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα συμμετάσχει σήμερα το απόγευμα στις εργασίες της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση των ηγετών και εκπροσώπων των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται ενόψει κρίσιμων ευρωπαϊκών εξελίξεων και αναμένεται να εστιάσει σε θέματα όπως η οικονομική πολιτική, η ενεργειακή μετάβαση, η στήριξη της Ουκρανίας και η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς.

