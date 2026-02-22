Ανδρουλάκης στο TikTok: «Κάτω Ιταλία twelve points» BINTEO

–

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσιάζει το οδοιπορικό του στην Καλαβρία της Ιταλίας, τονίζοντας την κοινή ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά Ελλάδας-Ιταλίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης δημοσίευσε βίντεο στο TikTok με τίτλο «Κάτω Ιταλία twelve points», στο οποίο παρουσιάζει την επίσκεψή του στο Καταντζάρο (Catanzaro) της Ιταλίας.

Η αφορμή ήταν η συμμετοχή του στο φεστιβάλ μουσικής «Ήχοι της Magna Graecia», όπου ελληνικά και ιταλικά συγκροτήματα, σολίστ και χορωδίες παρουσίασαν ένα μοναδικό ρεσιτάλ, αναδεικνύοντας τις κοινές ρίζες των δύο λαών από την αρχαιότητα.

Στο βίντεο, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συνάντηση της κοινής μας ιστορίας και της κοινής μας κληρονομιάς. Ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός. Τα παιδιά μας και ο πολιτισμός μας είναι το μέλλον μας».

Kάτω Ιταλία twelve points

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

