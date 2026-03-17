Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζεται σε τιμάρια» – Μήνυμα ενότητας και πολιτικής αλλαγής

Με αιχμές κατά της κυβέρνησης και καθαρό κάλεσμα για ενότητα, διεύρυνση και προγραμματική αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε τις εργασίες της Ολομέλειας της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο επίκεντρο το αίτημα της πολιτικής αλλαγής.

17 Μαρ. 2026 14:50
Pelop News

Το στίγμα της επόμενης φάσης για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επιχείρησε να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, όπου ανέδειξε ως βασικό στόχο όχι μόνο τη διεύρυνση του κόμματος, αλλά κυρίως την ανταπόκριση, όπως είπε, στο κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Στην τοποθέτησή του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση διαφορετικών πολιτικών αφετηριών μέσα σε μια κοινή προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι αυτή η σύνθεση αποτελεί πλούτο και όχι πρόβλημα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα μέλη και τα στελέχη που συμμετέχουν στην Επιτροπή να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο ουσίας, ικανό να διαβαστεί, να κατανοηθεί και να αγγίξει ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Όπως ανέφερε, η εμπειρία ανθρώπων που προέρχονται από τον δημόσιο βίο, τις επιστήμες και την αγορά εργασίας μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στον εμπλουτισμό της προγραμματικής πρότασης.

Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε την παρούσα συγκυρία ως μια περίοδο κατά την οποία δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με τις ανισότητες, την πίεση που δέχονται οι θεσμοί και το κράτος δικαίου, αλλά και με την οικονομική ασφυξία που προκαλούν η ακρίβεια και το στεγαστικό κόστος. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την ότι αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο εξουσίας και ότι απαξιώνει τις θυσίες που έκανε η κοινωνία τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο πεδίο της ενημέρωσης και του δημόσιου διαλόγου, μιλώντας για fake news και για έλεγχο των media που, κατά την εκτίμησή του, αποδυναμώνουν τον ορθό λόγο και τη δημοκρατική συζήτηση. Στον αντίποδα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επενδύει ούτε στη διχόνοια ούτε στη στυγνή προπαγάνδα, αλλά στον προγραμματικό λόγο, στις λύσεις και στο σχέδιο. Με αυτό το σκεπτικό, προανήγγειλε ότι στο συνέδριο του κόμματος θα παρουσιαστεί ένα εθνικό στρατηγικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο -όπως είπε- θα επιδιώκει να αποκαταστήσει την ελπίδα, την αισιοδοξία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε, τέλος, το μήνυμα της σημερινής συνεδρίασης με το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας της περασμένης Κυριακής, όταν δεκάδες χιλιάδες μέλη και φίλοι του κόμματος προσήλθαν στις κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων. Υπογράμμισε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιράζονται σε «τιμάρια» και πως ούτε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να λειτουργήσει με όρους εσωτερικών φέουδων. Με αυτή τη φράση επιχείρησε να στείλει καθαρό μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης ενόψει του συνεδρίου, αλλά και της πολιτικής αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
16:04 Από το πρήξιμο στην αναφυλαξία: τι πρέπει να γνωρίζουμε μετά από τσίμπημα μέλισσας
16:00 Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης «Σταθάκος» – Ο μαγαζάτορας που τάισε πρώην Πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες
