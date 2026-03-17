Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζεται σε τιμάρια» – Μήνυμα ενότητας και πολιτικής αλλαγής

Το στίγμα της επόμενης φάσης για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επιχείρησε να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, όπου ανέδειξε ως βασικό στόχο όχι μόνο τη διεύρυνση του κόμματος, αλλά κυρίως την ανταπόκριση, όπως είπε, στο κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Στην τοποθέτησή του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση διαφορετικών πολιτικών αφετηριών μέσα σε μια κοινή προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι αυτή η σύνθεση αποτελεί πλούτο και όχι πρόβλημα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα μέλη και τα στελέχη που συμμετέχουν στην Επιτροπή να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο ουσίας, ικανό να διαβαστεί, να κατανοηθεί και να αγγίξει ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Όπως ανέφερε, η εμπειρία ανθρώπων που προέρχονται από τον δημόσιο βίο, τις επιστήμες και την αγορά εργασίας μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στον εμπλουτισμό της προγραμματικής πρότασης.

Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε την παρούσα συγκυρία ως μια περίοδο κατά την οποία δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με τις ανισότητες, την πίεση που δέχονται οι θεσμοί και το κράτος δικαίου, αλλά και με την οικονομική ασφυξία που προκαλούν η ακρίβεια και το στεγαστικό κόστος. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την ότι αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο εξουσίας και ότι απαξιώνει τις θυσίες που έκανε η κοινωνία τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο πεδίο της ενημέρωσης και του δημόσιου διαλόγου, μιλώντας για fake news και για έλεγχο των media που, κατά την εκτίμησή του, αποδυναμώνουν τον ορθό λόγο και τη δημοκρατική συζήτηση. Στον αντίποδα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επενδύει ούτε στη διχόνοια ούτε στη στυγνή προπαγάνδα, αλλά στον προγραμματικό λόγο, στις λύσεις και στο σχέδιο. Με αυτό το σκεπτικό, προανήγγειλε ότι στο συνέδριο του κόμματος θα παρουσιαστεί ένα εθνικό στρατηγικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο -όπως είπε- θα επιδιώκει να αποκαταστήσει την ελπίδα, την αισιοδοξία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε, τέλος, το μήνυμα της σημερινής συνεδρίασης με το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας της περασμένης Κυριακής, όταν δεκάδες χιλιάδες μέλη και φίλοι του κόμματος προσήλθαν στις κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων. Υπογράμμισε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιράζονται σε «τιμάρια» και πως ούτε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να λειτουργήσει με όρους εσωτερικών φέουδων. Με αυτή τη φράση επιχείρησε να στείλει καθαρό μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης ενόψει του συνεδρίου, αλλά και της πολιτικής αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία.

