Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στις εκλογές και στην πολιτική αλλαγή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ξεκαθαρίζει ότι οι δεσμεύσεις του κόμματος στη ΔΕΘ είναι ρεαλιστικές και προς όφελος των πολιτών

13 Οκτ. 2025 10:22
Pelop News

Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η υλοποίηση πολιτικής αλλαγής στη χώρα επανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αυτό σημαίνει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ και για το οποίο δεσμεύτηκε στους πολίτες. «Δεν έχω εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Οι δεσμεύσεις μου είναι ρεαλιστικές και μπορούν να υλοποιηθούν για να εξασφαλιστούν καλύτερες ημέρες για όλους», τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε επίσης τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα της κοινωνίας, σημειώνοντας ότι πολλοί πολίτες αναζητούν ρυθμίσεις για τα χρέη τους μέσω των 120 δόσεων, ενώ τα κόκκινα δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται, δημιουργώντας σοβαρές προκλήσεις για την οικονομική σταθερότητα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προτεραιότητα είναι να ενημερωθεί ο κόσμος για το πρόγραμμα του κόμματος, ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες, «πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό», για να κατανοήσουν οι ψηφοφόροι τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος δεν θέλησε να σχολιάσει πιθανές κινήσεις άλλων κομμάτων, τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο.

 
