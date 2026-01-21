Άντεξαν τα ελληνικά ομόλογα στον «σεισμό» της ιαπωνικής αγοράς

Τα ελληνικά ομόλογα παρέμειναν ανθεκτικά παρά την αναταραχή από μαζικές ρευστοποιήσεις στην Ιαπωνία. Άνοδος αποδόσεων κατά 18-20 μ.β., spread 67 μονάδες.

Ομόλογα
21 Ιαν. 2026 8:38
Pelop News

Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα αποδείχθηκαν για μία ακόμη φορά ανθεκτικά, παρά την έντονη αναταραχή που προκλήθηκε στην ιαπωνική αγορά ομολόγων και μεταδόθηκε σε όλες σχεδόν τις διεθνείς αγορές.

Το κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων στα ιαπωνικά ομόλογα, που ξεπέρασε τα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια, οδήγησε σε γενικευμένες πιέσεις στις τιμές των ομολόγων και σε άνοδο των αποδόσεών τους παγκοσμίως. Η αιτία της αναταραχής εντοπίζεται στην αμφισβήτηση της οικονομικής πολιτικής της Ιαπωνίας, με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι να προωθεί μείωση φόρων και αύξηση κοινωνικών δαπανών, σε μία από τις πλέον υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου.

Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων εκτοξεύτηκαν: το 30ετές αυξήθηκε κατά 8,6% σε μία ημέρα και έφτασε το 4%, ενώ το 40ετές ξεπέρασε για πρώτη φορά από το 2007 το 4%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 2,3%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999.

Στην Ευρώπη, οι αποδόσεις των ομολόγων σημείωσαν μικρή άνοδο, ακολουθώντας την τάση. Το 10ετές γερμανικό Bund αυξήθηκε κατά 4,3 μονάδες βάσης στο 2,88%, ενώ το 30ετές Bund κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας το 3,52%. Οι πιέσεις ενισχύθηκαν από γεωπολιτικές εντάσεις, όπως οι διαφωνίες ΗΠΑ-Ευρώπης για τη Γροιλανδία και οι απειλές για δασμούς, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και αυξημένες εκδόσεις χρέους.

Στην εγχώρια αγορά, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 18-20 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 3,52% (από 3,34% στις αρχές της εβδομάδας). Το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού Bund διαμορφώθηκε στο 0,67%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 145 εκατ. ευρώ, με τους αγοραστές να υπερισχύουν: εντολές αγοράς 80 εκατ. ευρώ έναντι 65 εκατ. ευρώ εντολών πώλησης.

Η κύρια ανησυχία στην Ευρώπη παραμένει ο ενδεχόμενος περιορισμός αγορών ευρωπαϊκών ομολόγων από Ιάπωνες επενδυτές, οι οποίοι είναι παραδοσιακά μεγάλοι κάτοχοι ξένου χρέους, προκειμένου να στραφούν στις υψηλότερες αποδόσεις της πατρίδας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

