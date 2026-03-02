Από το φαράγγι της Σαμαριάς στο ενετικό λιμάνι – Ιρλανδική εκπομπή υμνεί τα Χανιά

Στο επίκεντρο της ιρλανδικής τηλεόρασης βρέθηκαν τα Χανιά, μέσα από το δημοφιλές ταξιδιωτικό πρόγραμμα «High Road / Low Road» του RTÉ One. Το επεισόδιο παρουσίασε την κρητική πόλη ως προορισμό τεσσάρων εποχών, αναδεικνύοντας τον συνδυασμό πολιτισμού, φυσικού κάλλους, δραστηριοτήτων στη φύση και γαστρονομίας.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Την παρουσίαση ανέλαβαν δύο ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ιρλανδικής σκηνής: ο πρώην διεθνής παίκτης ράγκμπι Greg O’Shea και η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια Erica Cody.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εκπομπής, οι δύο παρουσιαστές ακολούθησαν διαφορετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η Erica Cody βίωσε την πολυτελή εκδοχή των διακοπών, ενώ ο Greg O’Shea κινήθηκε σε πιο οικονομικό πλαίσιο, με διαφοροποιήσεις σε μεταφορές, διαμονή και δραστηριότητες. Η δομή αυτή επιτρέπει στο κοινό να δει πώς ένας προορισμός μπορεί να καλύψει διαφορετικά budgets χωρίς να χάνει σε ποιότητα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι παρουσιαστές περιηγήθηκαν στο ενετικό λιμάνι και στις γραφικές γειτονιές της πόλης, επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο και την οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ δοκίμασαν εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, πεζοπορία στο φαράγγι της Σαμαριάς, γευσιγνωσίες τοπικών προϊόντων και εμπειρίες που κάλυπταν όλο το φάσμα της κρητικής κουζίνας – από εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας μέχρι πιο αυθεντικές επιλογές street food.

Στο κλείσιμο του επεισοδίου, οι δύο παρουσιαστές υπογράμμισαν ότι, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό, η αυθεντικότητα και η φυσική ομορφιά των Χανίων παραμένουν σταθερές αξίες, με τη ζεστή κρητική φιλοξενία να συμπληρώνει την εμπειρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το RTÉ One αποτελεί το βασικό δημόσιο τηλεοπτικό και διαδικτυακό κανάλι της Ιρλανδίας, με πρόσβαση και στο κοινό της Βόρειας Ιρλανδίας μέσω Freeview. Το επεισόδιο αφιερωμένο στα Χανιά συγκέντρωσε 355.000 τηλεθεατές και κατέγραψε μερίδιο 36%, επίδοση που το κατέταξε πρώτο στη ζώνη προβολής του έναντι κάθε άλλου προγράμματος. Η απήχηση ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από επαναπροβολές στο RTÉ One+ και στο RTÉ Player, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί νέα μετάδοσή του το προσεχές διάστημα.

