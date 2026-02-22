Αργεντινή: Οργή για τουρίστα, “κρέμασε” μωρό σε ύψος 80 μέτρων

22 Φεβ. 2026 10:49
Σοκ και οργή έχει προκαλέσει η συμπεριφορά τουρίστα που επισκέφθηκε την Τρίτη το Εθνικό Πάρκο, στα σύνορα Βραζιλίας και Αργεντινής.

Εθεάθη να κρατά το βρέφος του έξω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, μπροστά από καταρράκτη ύψους 80 μέτρων, προκειμένου να το φωτογραφίσει.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο το απόγευμα της ίδιας ημέρας, έκανε γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων. Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη εφημερίδα O Globo και άλλα νοτιοαμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας κρατούσε το μωρό έξω από πεζογέφυρα και προστατευτικό κιγκλίδωμα, στην «Λαιμό του Διαβόλου» (Garganta del Diablo), τον μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο καταρράκτη του συμπλέγματος.

Ο συγκεκριμένος καταρράκτης φτάνει τα 80 μέτρα ύψος, όσο περίπου ένα κτίριο 27 ορόφων, γεγονός που καθιστά την πράξη εξαιρετικά επικίνδυνη. Η ταυτότητα του άνδρα, καθώς και της γυναίκας που φέρεται να τον συνόδευε, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Παρέμβαση της διαχειρίστριας εταιρείας

Άμεση ήταν η αντίδραση της εταιρείας διαχείρισης του πάρκου στην Αργεντινή, Iguazú Argentina SA, η οποία σε ανακοίνωσή της υπενθύμισε ότι τα προστατευτικά κιγκλιδώματα έχουν τοποθετηθεί για την αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.

Οι υπεύθυνοι τόνισαν ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο όσους τις διαπράττουν, αλλά και τους υπόλοιπους επισκέπτες της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την O Globo, άλλος άνδρας είχε υπερπηδήσει τα κιγκλιδώματα στο ίδιο σημείο για να ανακτήσει το καπέλο του.

