Αρμένιοι: Λιμοκτονούν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ – Το Αζερμπαϊτζάν έχει κλείσει τον δρόμο του εφοδιασμού

Οι Αρμένιοι αρχίζουν να λιμοκτονούν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, λόγω των ενεργειών που λαμβάνει το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο κέρδισε την Αρμενία στο πρόσφατο πόλεμο που ξέσπασε στην περιοχή.

Σύμφωνα με το BBC, το Αζερμπαϊτζάν έχει αποκλείσει τον «Δρόμο της Ζωής», δηλαδή τη μόνη διαδρομή που συνδέει 120.000 Αρμένιους που ζουν στην περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ του Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία.

«Οι άνθρωποι στέκονται σε ουρές για ώρες για να λάβουν ελάχιστες μερίδες φαγητού. Λιποθυμούν στις ουρές», λέει η τοπική δημοσιογράφος Ιρίνα Χαϊραπετιάν σε ηχογραφημένο φωνητικό μήνυμα από το εσωτερικό του αρμενικού θύλακα. «Δεν έχουμε καύσιμα για τις μεταφορές και οι άνθρωποι πρέπει να περπατήσουν πολλά χιλιόμετρα με τα πόδια για να σταθούν σε ουρές για να αγοράσουν ό,τι μπορούν για να θρέψουν τις οικογένειές τους».

Nagorno-Karabakh: ‘People are fainting queuing up for bread’ https://t.co/KFfp8SYivE

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 30, 2023