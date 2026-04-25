Αθηνόδωρος: Με απίστευτη επιτυχία οι αγώνες στίβου «Χρήστος Λαϊνάς»

Ο Αθηνόδωρος κατάφερε και φέτος να διοργανώσει υπέροχους σχολικούς αγώνες λίγο πριν την έναρξη του Πανελληνίου πρωταθλήματος 10χλμ.

25 Απρ. 2026 21:36
Με τη συμμετοχή 500 και πλέον μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία της Αιγιάλειας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγίου το μίτινγκ στίβου στη μνήμη του Χρήστου Λαϊνά, ιδρυτικού στελέχους του Αθηνόδωρου και πρωτοπόρου στον κλασικό αθλητισμό στην ευρύτερη περιοχή.

Οι άνθρωποι του Αθηνόδωρου κατάφεραν να διοργανώσουν έναν αγώνα-γιορτή και τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στην κυριολεξία το… κατευχαριστήθηκαν! Να σημειωθεί ότι τα σχολεία με τις καλύτερες επιδόσεις θα λάβουν δώρο από τον Αθηνόδωρο αθλητικό υλικό, καθ΄ υπόδειξη των διευθύνσεων, ενώ οι καλύτεροι αθλητές-μαθητές θα «υιοθετηθούν» αγωνιστικά από το Αιγιώτικο σωματείο.

Για την ιστορία, οι νικητές και οι νικήτριες ανά αγώνισμα είχαν ως εξής:

50μ. ΑΓΟΡΙΑ: Γιώργος Τσουμπός (Δ.Σ. Αβύθου), Ιωάννης Ταψάς (2ο Δ.Σ. Αιγίου), Αλέξανδρος Κομνηνός (Δ.Σ. Διακοπτού). Την απονομή έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος.

50μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Μαρία Μανίκα (Δ.Σ. Ελίκης), Μαργιεντίνα Παπαδοπούλου (ο Δ.Σ. Αιγίου), Μαρία φερφελή (Δ.Σ. Σελιανιτίκων). Την απονομή έκανε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτρης Ελευθεριώτης.

ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΙΑ: Δημήτρης Σπυρόπουλος (Δ.Σ. Κουλούρας), Αγγελος Αγγελόπουλος (10ο Δ.Σ. Αιγίου), Γιώργος Σκαρπέντζος (9ο Δ.Σ. Αιγίου). Την απονομή έκανε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αδέσποτων Ζώων Γιώργος Φραγκονικολόπουλος.

ΑΛΜΑ ΑΝΕΥ ΦΟΡΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Θεοδώρα Χασιώτη (9ο Δ.Σ. Αιγίου), Μαρία Παπαναστασοπούλου (1ο Δ.Σ. Αιγίου), Χριστίνα Πασχάκη (Δ.Σ. Καμαρών). Την απονομή έκανε ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αιγιάλειας Βασίλης Χριστόπουλος.

VORTEX ΑΓΟΡΙΑ: Ηλίας Ανδρέου (9ο Δ.Σ. Αιγίου), Γιώργος Ρούβαλης (2ο Δ.Σ. Αιγίου), Χρήστος Ζαμπακλής (Δ.Σ. Διακοπτού). Την απονομή έκανε ο σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Αιγίου Σωκράτης Μαυρίδης.

VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Ανδριάννα Μπούρη (5ο Δ.Σ. Αιγίου), Μαρία Παπαναστασοπούλου (1ο Δ.Σ. Αιγίου), Αγγελική Δορλή (Δ.Σ. Διακοπτού). Την απονομή έκανε ο Σύμβουλος Δημάρχου Πέτρος Δαδιώτης.

ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ: 1ο Δ.Σ. Αιγίου, Δ.Σ. Σελιανιτίκων, 9ο Δ.Σ. Αιγίου. Την απονομή έκανε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας Μαρία Γιδά.

Θα ακολουθήσει και φωτογραφικό ρεπορτάζ…

 

 

