Αθηνόδωρος: Το πρώτο Aigio 10.000m. – Elite & Open Festival ήταν φανταστικό!

Μοναδική επιτυχία σημείωσε η παρθενική διοργάνωση του Aigio 10.000m. – Elite & Open Festival που διοργανώθηκε στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγίου στο περιθώριο του Πανελληνίου πρωταθλήματος 10χλμ., με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα σε αθλητές και αθλήτριες να δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε υψηλό επίπεδο.

«Ηταν ένας νέος αγώνας 10.000μ. ανοιχτός σε αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τα όρια συμμετοχής, με στόχο δυνατές επιδόσεις, υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και συμμετοχές από κάθε γωνιά της Ελλάδας», δήλωσε ο πρόεδρος του Αθηνόδωρου Νεκτάριος Αργυριάδης.

Για την ιστορία, οι νικητές και οι νικήτριες του αγώνα ήταν οι εξής:

ΑΝΔΡΕΣ: Εμμανουήλ Βάρδας (ΓΑΣ Ιλισσός) 34:27, Δημήτρης Τασσόπουλος (Αθηνόδωρος) 34:35, Χαρίτων Χαριτωνίδης (Αρίων) 34:45. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Δημήτρης Πεγλερίδης.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Αργυρώ Κομματά (ΑΟ Κάλλιστος) 42:38, Παναγιώτα Τσίτσικα 43:23, Σοφία Αλυσανδράτου (ΓΣ Αμαρουσίου) 43:55.

Να σημειωθεί ότι το βραβείο στον καλύτερο αθλητή του αγώνα, με βάση το διεθνές σύστημα ηλικιακής διαβάθμισης (WMA), δόθηκε στον 65χρονο Κωνσταντίνο Τριάντο από το Ναύπλιο.

