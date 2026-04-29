Athletic: Ο Παναθηναϊκός στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που έπαιξαν τελικό και δεν έχουν πάρει Champions League

29 Απρ. 2026 18:25
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός απέχει 15 χρόνια από την τελική φάση του Champions League, έχοντας όμως καταφέρει να αφήσει ένα σημαντικό όνομα στη διοργάνωση των… αστέρων.

Σύμφωνα με το διεθνές Μέσο “The Athletic”, ο Παναθηναϊκός κατατάσεται στους δέκα μεγαλύτερους συλλόγους που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League έχοντας παίξει στον τελικό της διοργάνωσης, αναγνωρίζοντας το παρελθόν του “τριφυλλιού” στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η αναφορά του Athletic βασίζεται στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός παραμένει η μοναδική ελληνική ομάδα με συμμετοχή σε τελικό της διοργάνωσης, το 1971 στο Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ.

Η συγκεκριμένη λίστα, δημοσιεύθηκε με αφορμή την αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, δυο ομάδων που βρίσκονται στα ημιτελικά του φετινού Champions League αλλά δεν έχουν σηκώσει ποτέ την κούπα με… τα μεγάλα αυτιά.

Ο Παναθηναϊκός φιγουράρει στην έκτη θέση αυτού του Top-10, όπου βρίσκονται επίσης οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Τότεναμ, Βαλένθια, Άντερλεχτ, Σεντ Ετιέν, Ντιναμό Κιέβου, Ρόμα και Ρεμς, κατά σειρά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ