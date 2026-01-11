Αθλητικές μεταδόσεις: Με Άρης – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη Super League – Πού δείχνει τους αγώνες
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν για τη GBL με Καρδίτσα και Περιστέρι Betsson αντίστοιχα.
Στις αθλητικές μεταδόσεις πρωταγωνιστεί το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό για τη Super League. Η Εθνική πόλο ανδρών παίζει με τη Γεωργία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν για τη GBL με Καρδίτσα και Περιστέρι Betsson αντίστοιχα.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250 2026
10:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Μπράντον Νακασίμα Μπρίσμπεϊν Τελικός
10:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τελικός 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ολυμπιακός GBL
13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson GBL
13:15 Novasports Prime Χέρενφεν – Φέγενορντ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Πάρμα Serie A
14:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Λιντς Emirates FA Cup
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα La Liga
15:30 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie
16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτσμουθ – Άρσεναλ Emirates FA Cup
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νταντί – Χαρτς Scottish Premiership 2025-26
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μίλαν Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson GBL
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Προμηθέας GBL
16:30 Novasports 2HD Γκλάντμπαχ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League
17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σάντα Κλάρα Liga Portugal Betclic
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League
18:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Emirates FA Cup
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΚ Super League
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανδόρα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
21:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Super Cup Ισπανίας
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Super League
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Πόλο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ορλάντο Μάτζικ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA
