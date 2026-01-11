Αθλητικές μεταδόσεις: Με Άρης – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη Super League – Πού δείχνει τους αγώνες

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν για τη GBL με Καρδίτσα και Περιστέρι Betsson αντίστοιχα.

11 Ιαν. 2026 9:44
Pelop News

Στις αθλητικές μεταδόσεις πρωταγωνιστεί το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό για τη Super League. Η Εθνική πόλο ανδρών παίζει με τη Γεωργία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν για τη GBL με Καρδίτσα και Περιστέρι Betsson αντίστοιχα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250 2026

10:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Μπράντον Νακασίμα Μπρίσμπεϊν Τελικός

10:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τελικός 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ολυμπιακός GBL

13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson GBL

13:15 Novasports Prime Χέρενφεν – Φέγενορντ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Πάρμα Serie A

14:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Λιντς Emirates FA Cup

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα La Liga

15:30 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie

16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτσμουθ – Άρσεναλ Emirates FA Cup

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νταντί – Χαρτς Scottish Premiership 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μίλαν Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Προμηθέας GBL

16:30 Novasports 2HD Γκλάντμπαχ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σάντα Κλάρα Liga Portugal Betclic

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Emirates FA Cup

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΚ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανδόρα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

21:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Super Cup Ισπανίας

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Super League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Πόλο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ορλάντο Μάτζικ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA

