Αθλητικές μεταδόσεις: Μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο βόλεϊ και τα ματς της Euroleague
Αρχικά στο μπάσκετ η 31η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4), στις 21:30 η Μπαρτσελόνα τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα η Αρμάνι Μιλάνο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Start).
Παρασκευή και 13 σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Αρχικά στο μπάσκετ η 31η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4), στις 21:30 η Μπαρτσελόνα τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα η Αρμάνι Μιλάνο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Start).
Στο ποδόσφαιρο, η Γκλάντμπαχ θα φιλοξενήσει την Ζανκτ Πάουλι (21:30, Nova Sports 3), η Μιράντες την Κάντιθ (21:30, Nova Sports 6), το Τορίνο τη Πάρμα (21:45, Cosmote Sport 2) και η Αλαβές τη Βιγιαρεάλ (22:00, Nova Sports 1).
Τέλος στο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 21:00 (ΕΡΤ2) τον Ολυμπιακό για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Volley League ανδρών.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Chinese Grand Prix 2026, Sprint qualifying
10:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS6
11:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
15:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
21:00 Novasports 4HD Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports 6HD Μιράντες – Κάντιθ Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Πάρμα Serie A
22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βιγιαρεάλ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρέξαμ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News