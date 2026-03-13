Αθλητικές μεταδόσεις: Μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο βόλεϊ και τα ματς της Euroleague

Παρασκευή και 13 σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αρχικά στο μπάσκετ η 31η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4), στις 21:30 η Μπαρτσελόνα τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα η Αρμάνι Μιλάνο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Start).

Στο ποδόσφαιρο, η Γκλάντμπαχ θα φιλοξενήσει την Ζανκτ Πάουλι (21:30, Nova Sports 3), η Μιράντες την Κάντιθ (21:30, Nova Sports 6), το Τορίνο τη Πάρμα (21:45, Cosmote Sport 2) και η Αλαβές τη Βιγιαρεάλ (22:00, Nova Sports 1).

Τέλος στο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 21:00 (ΕΡΤ2) τον Ολυμπιακό για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Volley League ανδρών.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Chinese Grand Prix 2026, Sprint qualifying

10:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS6

11:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

15:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

21:00 Novasports 4HD Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 6HD Μιράντες – Κάντιθ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Πάρμα Serie A

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρέξαμ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship

