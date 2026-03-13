Αθλητικές μεταδόσεις: Μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο βόλεϊ και τα ματς της Euroleague

Αθλητικές μεταδόσεις: Μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο βόλεϊ και τα ματς της Euroleague
13 Μαρ. 2026 9:32
Pelop News

Παρασκευή και 13 σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αρχικά στο μπάσκετ η 31η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4), στις 21:30 η Μπαρτσελόνα τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα η Αρμάνι Μιλάνο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Start).

Στο ποδόσφαιρο, η Γκλάντμπαχ θα φιλοξενήσει την Ζανκτ Πάουλι (21:30, Nova Sports 3), η Μιράντες την Κάντιθ (21:30, Nova Sports 6), το Τορίνο τη Πάρμα (21:45, Cosmote Sport 2) και η Αλαβές τη Βιγιαρεάλ (22:00, Nova Sports 1).

Τέλος στο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στις 21:00 (ΕΡΤ2) τον Ολυμπιακό για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Volley League ανδρών.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Chinese Grand Prix 2026, Sprint qualifying

10:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS6

11:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

15:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

21:00 Novasports 4HD Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 6HD Μιράντες – Κάντιθ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Πάρμα Serie A

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρέξαμ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship

