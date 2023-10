Αξιωματούχος της Χαμάς: Έφυγε από συνέντευξη όταν τον ρώτησαν για τους Ισραηλινούς που σφαγιάστηκαν – ΒΙΝΤΕΟ

Την άβολη στιγμή ενός εκπρόσωπου της Χαμάς κατέγραψε η κάμερα εκπομπής. Ο αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Οργάνωσης έφυγε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο BBC, όταν ρωτήθηκε πώς δικαιολόγησαν οι άντρες της Χαμάς την δολοφονία ισραηλινών οικογενειών ενώ κοιμόντουσαν στα κρεβάτια τους.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Χαμάς στη Γάζα, Γκάζι Χαμάντ, βρισκόταν σε «αναμμένα κάρβουνα» από τον ανταποκριτή του BBC στη Μέση Ανατολή Ούγκο Μπατσέγκα για τις βάρβαρες δολοφονίες περίπου 1.500 Ισραηλινών.

Στη συνέντευξη, ο Χαμάντ, που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της ισλαμιστικής οργάνωσης, ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε εντολή να σκοτωθούν άμαχοι, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.400 άνθρωποι, μεταδίδει η Daily Mail.

Ο ισχυρισμός αυτός φυσικά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εικόνες φρίκης που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου από την αιματηρή επίθεση, η οποία περιλάμβανε τη δολοφονία πάνω από 250 νέων σε φεστιβάλ μουσικής στην έρημο. Επίσης, υπάρχουν σοκαριστικά πλάνα από τη σφαγή του Be’eri Kibbutz όπου άνθρωποι δολοφονούνται άγρια στα κρεβάτια τους.

Οι εικόνες που προβλήθηκαν στο MailOnline από την Πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο, οι οποίες είναι πολύ σκληρές για να δημοσιευτούν, δείχνουν τα βουτηγμένα στο αίμα δωμάτια. Μέσα στην κρεβατοκάμαρα ενός σπιτιού, τρία πτώματα αφέθηκαν να σαπίσουν από τους μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι σκότωσαν τουλάχιστον 100 άτομα στην κοινότητα.

Μια γυναίκα φαίνεται να ξαπλώνει μπρούμυτα σε μια λίμνη αίματος. Τα ξανθά μαλλιά της είναι βαμμένα με αίμα και ο τοίχος πίσω της έχει τουλάχιστον έξι τρύπες από σφαίρες.

A Hamas spokesman, Ghazi Hamad, was interviewed tonight by the BBC

He was asked how he justifies the killing of families in their beds

His response is all you need to know…. pic.twitter.com/Om9nsxj6BF

— We Stand With Israel (@SussexFriends) October 26, 2023