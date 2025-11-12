Ρισκάροντας τη ζωή για ένα like! Αξίζει τον κόπο;

O προβληματισμός που πρέπει να αγγίξει την ίδια μας την κοινωνία. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε τους νέους μας.

Ρισκάροντας τη ζωή για ένα like! Αξίζει τον κόπο;
12 Νοέ. 2025 19:30
Pelop News

To σοκαριστικό περιστατικό στο Κορωπί έφερε ξανά στο προσκήνιο μια ανησυχητική πραγματικότητα: ένας 22χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, θύμα της προσπάθειάς του να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ στο πλαίσιο ενός «challenge» που φέρεται να γυρίστηκε για τα social media. Η δυσάρεστη αυτή είδηση αποτελεί σύμπτωμα μιας βαθιάς ψηφιακής παθογένειας, όπου η αναζήτηση της επιβεβαίωσης και της στιγμιαίας δημοσιότητας επισκιάζει πλήρως την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Διαβάστε: Αττική: 22χρονος κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει – Έφραξαν οι αεραγωγοί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Η ψηφιακή εποχή έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι νέοι, και ιδιαίτερα οι έφηβοι, αντιλαμβάνονται την αξία τους. Πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα σε σκηνή, όπου η επιτυχία μετριέται σε likes, shares και views. Σε αυτό το περιβάλλον, επικίνδυνα challenges –από το να καταπιείς ένα τεράστιο μπέργκερ μέχρι να εκτελέσεις ακροβατικά σε ύψος– γίνονται δελεαστικά στοιχήματα για στιγμιαία αναγνώριση. Όμως, πίσω από κάθε τέτοιο βίντεο κρύβεται μια βαθύτερη ερώτηση: αξίζει να ρισκάρεις τη ζωή σου για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας;

Μελέτες αποκαλύπτουν ότι η υπερβολική χρήση social media συνδέεται με αυξημένα κρούσματα άγχους, κατάθλιψης, ακόμα και αυτοκτονικών τάσεων στους νέους. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2023), οι έφηβοι που περνούν περισσότερες από τρεις ώρες καθημερινά σε αυτές τις πλατφόρμες είναι 40% πιο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα ψυχικής δυσφορίας. Παράλληλα, η «κουλτούρα του challenge» ενισχύεται από αλγορίθμους που προωθούν ακραίο περιεχόμενο, καθώς αυτό προσελκύει περισσότερα κλικ. Το αποτέλεσμα; Οι νέοι πιέζονται να ξεπεράσουν τα όριά τους, συχνά με καταστροφικές συνέπειες.

Η ανάγκη για αποδοχή δεν είναι καινούργια, αλλά τα social media την έχουν μεγεθύνει. Οι νέοι, που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη φάση διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους, συχνά νιώθουν ότι η αξία τους εξαρτάται από την online παρουσία τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Η απαγόρευση των social media δεν είναι λύση. Είναι μέρος της ζωής μας πια.

Όμως, μπορούμε να δράσουμε σε άλλα επίπεδα:

  • Εκπαίδευση στα σχολεία: Προγράμματα ψηφιακού αλφαβητισμού που θα διδάσκουν στους νέους πώς να αναγνωρίζουν επικίνδυνο περιεχόμενο.
  • Ευαισθητοποίηση γονέων: Οι γονείς πρέπει να μάθουν να συνομιλούν ανοιχτά με τα παιδιά τους για την ψηφιακή τους ζωή, χωρίς κριτική, αλλά με κατανόηση.
  • Κοινότητες υποστήριξης: Δημιουργία χώρων όπου οι νέοι μπορούν να εκφράσουν τις ανασφάλειές τους και να βρουν αποδοχή χωρίς να χρειάζεται να ρισκάρουν.

Το περιστατικό στο Κορωπί δεν είναι μεμονωμένο. Είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που πρέπει να αναρωτηθεί: πώς φτάσαμε εδώ; Και, κυρίως, πώς θα προστατεύσουμε τους νέους μας από την επόμενη τραγωδία;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:08 ΕΟΠΥΥ: 141.000 ασθενείς παρέλαβαν φάρμακα κατ’ οίκον το πρώτο τετράμηνο
21:45 Ζαχαράκη: «Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους», παρουσίασε το Ψηφιακό Σχολείο
21:36 Ιταλία: Τραγωδία στην Τοσκάνη, νεκρό 2χρονο παιδί σε νηπιαγωγείο
21:30 Χριστούγεννα 2025: Προορισμοί που ξεχωρίζουν στις φετινές γιορτές, εκεί που η μαγεία γίνεται ταξίδι!
21:20 Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου για αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη
21:09 Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας ανιχνεύθηκε σε λύματα
21:00 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Εκπληκτη η Πειραιώς με την Αχαΐα – Εκατοντάδες εγγραφές καθημερινά
20:59 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
20:53 Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε για τις κούκλες του σεξ με παιδική εμφάνιση
20:45 Gemini στο Google Maps: Hands-free πλοήγηση
20:35 Πτώση τουρκικού C-130 στη Γεωργία: ΒΙΝΤΕΟ δείχνει την αποκόλληση του ουραίου τμήματος
20:25 Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος για την φονική έκρηξη
20:16 Μετρό: Εκκένωση συρμού στο Μοναστηράκι λόγω καπνών
20:08 Συναγερμός στην Αττική: Εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ΦΩΤΟ
20:00 Η Πάτρα σε εξήντα ιστορίες – Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Διονύση Ζακυνθινού
19:53 Τσιάρας: «Γενναίο βήμα για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας»
19:45 Στη φυλακή η φερόμενη αρχηγός και δύο ακόμη μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών με τους ρασοφόρους
19:44 Δείτε για ποιο λόγο θα καθυστερήσει η αναμέτρηση του ΝΟΠ με τον Αλιμο
19:37 Σέρρες: Επεισόδια σε δομή μεταναστών, δύο αστυνομικοί τραυματίες, 25 προσαγωγές
19:30 Ρισκάροντας τη ζωή για ένα like! Αξίζει τον κόπο;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ