Ρισκάροντας τη ζωή για ένα like! Αξίζει τον κόπο;

To σοκαριστικό περιστατικό στο Κορωπί έφερε ξανά στο προσκήνιο μια ανησυχητική πραγματικότητα: ένας 22χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, θύμα της προσπάθειάς του να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ στο πλαίσιο ενός «challenge» που φέρεται να γυρίστηκε για τα social media. Η δυσάρεστη αυτή είδηση αποτελεί σύμπτωμα μιας βαθιάς ψηφιακής παθογένειας, όπου η αναζήτηση της επιβεβαίωσης και της στιγμιαίας δημοσιότητας επισκιάζει πλήρως την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Η ψηφιακή εποχή έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι νέοι, και ιδιαίτερα οι έφηβοι, αντιλαμβάνονται την αξία τους. Πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα σε σκηνή, όπου η επιτυχία μετριέται σε likes, shares και views. Σε αυτό το περιβάλλον, επικίνδυνα challenges –από το να καταπιείς ένα τεράστιο μπέργκερ μέχρι να εκτελέσεις ακροβατικά σε ύψος– γίνονται δελεαστικά στοιχήματα για στιγμιαία αναγνώριση. Όμως, πίσω από κάθε τέτοιο βίντεο κρύβεται μια βαθύτερη ερώτηση: αξίζει να ρισκάρεις τη ζωή σου για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας;

Μελέτες αποκαλύπτουν ότι η υπερβολική χρήση social media συνδέεται με αυξημένα κρούσματα άγχους, κατάθλιψης, ακόμα και αυτοκτονικών τάσεων στους νέους. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2023), οι έφηβοι που περνούν περισσότερες από τρεις ώρες καθημερινά σε αυτές τις πλατφόρμες είναι 40% πιο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα ψυχικής δυσφορίας. Παράλληλα, η «κουλτούρα του challenge» ενισχύεται από αλγορίθμους που προωθούν ακραίο περιεχόμενο, καθώς αυτό προσελκύει περισσότερα κλικ. Το αποτέλεσμα; Οι νέοι πιέζονται να ξεπεράσουν τα όριά τους, συχνά με καταστροφικές συνέπειες.

Η ανάγκη για αποδοχή δεν είναι καινούργια, αλλά τα social media την έχουν μεγεθύνει. Οι νέοι, που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη φάση διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους, συχνά νιώθουν ότι η αξία τους εξαρτάται από την online παρουσία τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Η απαγόρευση των social media δεν είναι λύση. Είναι μέρος της ζωής μας πια.

Όμως, μπορούμε να δράσουμε σε άλλα επίπεδα:

Εκπαίδευση στα σχολεία: Προγράμματα ψηφιακού αλφαβητισμού που θα διδάσκουν στους νέους πώς να αναγνωρίζουν επικίνδυνο περιεχόμενο.

Ευαισθητοποίηση γονέων: Οι γονείς πρέπει να μάθουν να συνομιλούν ανοιχτά με τα παιδιά τους για την ψηφιακή τους ζωή, χωρίς κριτική, αλλά με κατανόηση.

Κοινότητες υποστήριξης: Δημιουργία χώρων όπου οι νέοι μπορούν να εκφράσουν τις ανασφάλειές τους και να βρουν αποδοχή χωρίς να χρειάζεται να ρισκάρουν.

Το περιστατικό στο Κορωπί δεν είναι μεμονωμένο. Είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που πρέπει να αναρωτηθεί: πώς φτάσαμε εδώ; Και, κυρίως, πώς θα προστατεύσουμε τους νέους μας από την επόμενη τραγωδία;

