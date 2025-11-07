Bitcoin: Σε ελεύθερη πτώση το νόμισμα και μεγάλες απώλειες

Tο bitcoin υποχωρεί άνω του 1,1%, πέφτοντας ξανά κάτω από τις 100.000 δολάρια, μέσα σε κλίμα γενικότερου risk-off και τεχνολογικού sell-off στις αγορές

07 Νοέ. 2025 17:14
Pelop News

Βαριές απώλειες συνεχίζει να καταγράφει το bitcoin οδηγώντας σε απώλειες την αγορά κρυπτονισμάτων οι οποίες από τα υψηλά των αρχών Οκτωβρίου έχασαν περίπου 900 δισ. Δολάρια αξίας κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με το Forbes.

Σήμερα (07.11.2025) το bitcoin υποχωρεί άνω του 1,1%, πέφτοντας ξανά κάτω από τις 100.000 δολάρια, μέσα σε κλίμα γενικότερου risk-off και τεχνολογικού sell-off στις αγορές, και ενισχύοντας τους φόβους για ένα νέο κραχ στα κρυπτονομίσματα.

Οι πιέσεις συνδέονται με μαζικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων το τελευταίο 24ωρο και με ημερολογιακές εκροές και αναστροφές ροών από τα spot Bitcoin ETFs.

Σε τεχνικό επίπεδο, οι «αρκούδες» της αγοράς διατηρούν ισχυρό έλεγχο της τάσης βραχυπρόθεσμα.

Η δυσμενής κατάσταση της αγοράς του μεγαλύτερου crypto τονίστηκε από ερευνητές της εταιρείας ανάλυσης CryptoQuant, οι οποίοι δήλωσαν στο The Block ότι προβλέπουν πτώση του bitcoin στα 72.000 δολάρια πριν από το τέλος του έτους.
