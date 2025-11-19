Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ

Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντίρογκα, για μία σειρά επαφών σχετικά με τη διοργάνωση του Final Four που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στο Telecom Center Athens (ΟΑΚΑ).

Το Κουρασάο, είναι μικρότερο από την Πάτρα, αλλά προκρίθηκε στο Μουντιάλ!

Μετά τη χθεσινή (18/11/2025) επίσκεψη του προέδρου της Euroleague, Ντέγιαν Μποντίρογκα, στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σειρά είχε αυτή με τον αρμόδιο υπουργό για θέματα αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Η εθιμοτυπική συνάντηση των δύο ανδρών ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (19/11, στις 11:00) στο υπουργείο Αθλητισμού, όπου ο κ. Βρούτσης και ο κ. Μποντίρογκα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τη διεξαγωγή της καταληκτικής φάσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και πάλι στη χώρα μας και στο ΟΑΚΑ, μετά από 19 χρόνια.

Ο πρόεδρος της Euroleague εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον υπουργό Αθλητισμού για τη διεκδίκηση και ανάληψη του Final Four από την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



