Χαβάη: Κάτοικοι έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν – Η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία του νησιού

Η «μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία» της Χαβάης: τουλάχιστον 55 άνθρωποι χάθηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές που σχεδόν εξαφάνισαν την τουριστική πόλη Λαχέινα ενώ ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί σε αυτή την αμερικανική πολιτεία. Δεκάδες είναι οι άνθρωποι που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα από τις πυρκαγιές που αιφνιδίασαν το νησί των 160.000 κατοίκων, αν και οι ειδικοί μιλούν για αναμενόμενη τραγωδία, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.

Utter devastation left by the wildfires in Maui, Hawaï. It is far from hyperbole to say that Lahaina has been wiped off the map.

