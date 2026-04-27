«Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα

Ακυρώσεις πτήσεων, ξεριζωμένα δέντρα και πορτοκαλί συναγερμός – Προειδοποιήσεις από τις αρχές

27 Απρ. 2026 15:05
Pelop News

Σκηνικό βαρυχειμωνιάς, εν μέσω άνοιξης, επικρατεί στη Μόσχα, όπου μια σφοδρή και… ασυνήθιστα καθυστερημένη χιονοθύελλα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το ρωσικό Κέντρο Μετεωρολογίας κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το πρωί της Τρίτης, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές, με δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν στα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στο Vnukovo Airport, όπου η κακοκαιρία έχει διαταράξει τη λειτουργία των δρομολογίων.

Παράλληλα, το βάρος του χιονιού προκάλεσε την πτώση και τον ξεριζωμό πολλών δέντρων, κυρίως στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και αποκλεισμούς πεζοδρομίων.


Στα προάστια της Μόσχας, το τοπίο θυμίζει βαθύ χειμώνα, με σωρούς χιονιού να καλύπτουν δρόμους και αυτοκίνητα, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.

Οι αρχές, μέσω επίσημων ανακοινώσεων, κάνουν λόγο για έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 23 μέτρα το δευτερόλεπτο. Ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

Η αιφνίδια αυτή επιδείνωση του καιρού έχει αιφνιδιάσει τόσο τις αρχές όσο και τους πολίτες, με τα ρωσικά μέσα να κάνουν λόγο για «επιστροφή του πραγματικού χειμώνα» στην καρδιά της άνοιξης.

