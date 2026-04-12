Χίος: Μαγευτικές εικόνες στο Βροντάδο, χιλιάδες ρουκέτες την Ανάσταση

Οι δύο ενορίες, η Παναγία Ερειθιανή και ο Άγιος Μάρκος, βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο

12 Απρ. 2026 11:28
Pelop News

Χιλιάδες ρουκέτες φώτισαν τον ουρανό στο Βροντάδο της Χίου, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Οι ρουκετατζήδες των δύο εκκλησιαστικών ενοριών, της Παναγίας Ερειθιανής και του Αγίου Μάρκου, ξεκίνησαν τις προετοιμασίες τους από νωρίς το βράδυ, με τις πρώτες δοκιμαστικές ρίψεις να πραγματοποιούνται λίγο μετά τις 21:00. Το αποκορύφωμα του εθίμου σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κατά τη διάρκεια της Ανάστασης του κυρίου, όταν χιλιάδες ρουκέτες φώτισαν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Ο Ρουκετοπόλεμος, με τις ρίζες του να χάνονται στα βάθη των αιώνων, συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά έθιμα του Ελληνικού Πάσχα, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που επιθυμούν να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία στο νησί της Χίου.

