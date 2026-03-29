Χίος: Πάσχα στο νησί της μαστίχας

Η σημερινή μας επιλογή αφορά ένα νησί που είναι μοναδικό για να το επισκεφθείτε τη Μεγάλη Εβδομάδα και να βιώσετε τη κατάνυξη του Πάσχα.

Αν θέλετε να βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, θα μείνετε στην πόλη της Χίου, που βρίσκεται στα ανατολικά του νησιού. Εδώ εντοπίζεται ο πιο οργανωμένος οικισμός, με το πλεονέκτημα ότι απέχει μόλις δέκα λεπτά από τον Βροντάδο -εκεί όπου «χτυπά» η καρδιά της Ανάστασης. Αν, πάλι, προτιμάτε κάτι πιο γραφικό, μπορείτε να μείνετε στο Πυργί, τα Μεστά, τη Βολισσό, τον Κάμπο ή σε όποιο άλλο σημείο σας τραβά η καρδιά.

Το Πυργί απέχει 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου και 32 χιλιόμετρα από τον Βροντάδο, όπου είναι γνωστό για τον ρουκετοπόλεμο ανάμεσα σε δύο συνοικίες. Είναι ίσως το πιο πολυφωτογραφημένο χωριό του νησιού -και όχι άδικα. Διαθέτει μια μοναδική μεσαιωνική αρχιτεκτονική, που σπάνια συναντά κανείς αλλού.

Η Μεγάλη Εβδομάδα βρίσκει τα χωριά, τις εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα ξωκκλήσια της Χίου γεμάτα από κόσμο. Σε μερικά από αυτά, μάλιστα, πραγματοποιούνται ιδιαίτερα θρησκευτικά έθιμα, όπως η Τελετή του Ιερού Νιπτήρος τη Μεγάλη Τετάρτη, στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, όπου γίνεται αναπαράσταση της σκηνής κατά την οποία ο Ιησούς πλένει τα πόδια των 12 Αποστόλων.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, οι επιτάφιοι από τις ενορίες της πόλης της Χίου συναντιούνται στην κεντρική πλατεία, σε μια πραγματικά κατανυκτική ατμόσφαιρα. Το Μεγάλο Σάββατο, στα Μεστά και στις Καρυές, τηρείται συνήθως το έθιμο του «φανού»: καίνε δηλαδή ένα ομοίωμα του Ιούδα την ώρα της Ανάστασης.

Στο ερειπωμένο χωριό της Κυδιάντας Λαγκάδας, το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, οι κάτοικοι ψάλλουν μόνοι τους τον δικό τους επιτάφιο θρήνο, καθώς δεν υπάρχει ιερέας ή ψάλτης. Ενας θρήνος που απηχεί το συναίσθημα του ξεριζώματος από τον τόπο τους. Σε κάποια άλλα χωριά, την Τρίτη του Πάσχα γίνεται περιφορά των εικόνων στους δρόμους και τους αγρούς, για να αγιαστεί ο τόπος.

Στις «οπωσδήποτε» επισκέψεις στο νησί είναι φυσικά και η Νέα Μονή Χίου. Θα τη βρείτε στην ενδοχώρα του νησιού, σε ύψωμα σε μια πευκόφυτη πλαγιά του Προβατείου Ορους. Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας εδώ είναι πραγματικά υποβλητικές.

