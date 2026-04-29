Χωρίς τανκς η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «σκιάζει» την Ημέρα της Νίκης

29 Απρ. 2026 14:53
Pelop News

Χωρίς την παραδοσιακή επίδειξη αρμάτων μάχης, πυροβολικού και πυραυλικών συστημάτων θα πραγματοποιηθεί φέτος η στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ετήσια παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο ισχυρούς συμβολισμούς στρατιωτικής ισχύος και ιστορικής μνήμης για τη Ρωσία, τιμώντας τη νίκη της Σοβιετική Ένωση επί της ναζιστικής Γερμανία στον Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ωστόσο, φέτος θα πραγματοποιηθεί με σημαντικές αλλαγές.

Περικοπές λόγω «επιχειρησιακής κατάστασης»

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι, «λόγω της τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης», δεν θα συμμετάσχουν μαθητές στρατιωτικών σχολών Σουβόροφ και Ναχίμοφ, σώματα δοκίμων, αλλά ούτε και η φάλαγγα στρατιωτικού εξοπλισμού — στοιχείο που παραδοσιακά αποτελεί το αποκορύφωμα της παρέλασης.

Η απουσία βαρέος οπλισμού θεωρείται ενδεικτική των πιέσεων που δέχεται η Ρωσία στο μέτωπο, αλλά και της ανάγκης διατήρησης κρίσιμων στρατιωτικών πόρων.

Δυσκολίες στο ουκρανικό μέτωπο

Η εξέλιξη συνδέεται με τις συνεχιζόμενες δυσκολίες των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, όπου επιχειρούν να διασπάσουν ισχυρές αμυντικές γραμμές.

Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις ουκρανικών drones σε στόχους εντός της Ρωσία έχουν αναδείξει ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, ενώ επιβαρύνουν περαιτέρω τη στρατιωτική και πολιτική διαχείριση της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις και στην αναπλήρωση των δυνάμεών της, μετά τις σημαντικές απώλειες που έχουν καταγραφεί στον πόλεμο στο Ντονμπάς.

Παρέλαση με περιορισμένη ισχύ αλλά έντονο συμβολισμό

Παρά τις περικοπές, η φετινή παρέλαση δεν θα στερείται συμβολισμού. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται βετεράνοι του πολέμου στην Ουκρανία, στρατιωτικοί σπουδαστές, μονάδες πεζοναυτών, καθώς και επίδειξη της στρατιωτικής αεροπορίας.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει μια προσπάθεια διατήρησης του ηθικού και της εικόνας ισχύος, έστω και χωρίς τη συνήθη επίδειξη βαρέος εξοπλισμού.

Βαρύ τίμημα στο πεδίο των μαχών

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί η Ουκρανία, οι ρωσικές απώλειες από την έναρξη της εισβολής το 2022 ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο σε νεκρούς και τραυματίες, περιλαμβάνοντας χιλιάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα και συστήματα πυροβολικού.

Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, η ολλανδική ομάδα ανάλυσης Oryx, που βασίζεται σε οπτικά επιβεβαιωμένες απώλειες, εκτιμά ότι η Ρωσία έχει χάσει τουλάχιστον 24.487 μονάδες στρατιωτικού εξοπλισμού έως την 1η Απριλίου.

Η φετινή παρέλαση, έστω και περιορισμένη, αναμένεται να λειτουργήσει ως καθρέφτης των εξελίξεων στο πεδίο της μάχης, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που δέχεται η ρωσική στρατιωτική μηχανή σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου.

