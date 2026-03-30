Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Συντονισμένη συνεργασία για την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού – Απόν το ΠΑΣΟΚ

Η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, έθεσε ως στόχο την άμεση επιστροφή της γραμμής σε λειτουργία, με επίσπευση της σχετικής μελέτης, με σαφές χρονοδιάγραμμα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

30 Μαρ. 2026 18:15
Η προτεραιότητα στη συντονισμένη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, αναδείχθηκε στη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά την παρέμβασή της, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, έθεσε ως στόχο την άμεση επιστροφή της γραμμής σε λειτουργία, με επίσπευση της σχετικής μελέτης, με σαφές χρονοδιάγραμμα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Όπως υπογράμμισε, η τοπική κοινωνία αναμένει ταχύτητα και κοινή προσπάθεια, ώστε να υπάρξει απτό αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό.

«Η επανεκκίνηση του Οδοντωτού έχει κομβική σημασία για την Αχαΐα, τόσο για την καθημερινότητα των πολιτών, την τοπική οικονομία, όσο και για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Γνωρίζοντας όλα αυτά, προσπαθούμε με συνεννόηση, να κάνουμε αυτό που μας ζητούν οι πολίτες: να μπει ξανά στις ράγες το ιστορικό τρένο.

Ωστόσο, ενώ συμμετείχε η πλειοψηφία των βουλευτών Αχαΐας, απουσίαζε ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος κατά τα άλλα κόπτεται για τον Οδοντωτό. Η στάση του είναι υποκριτική και δυσανάλογη με το θεσμικό βάρος που οφείλει να έχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν συζητάμε ενιαία για τόσο μεγάλες διεκδικήσεις», δήλωσε κλείνοντας η κα. Αλεξοπούλου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:16 Πιάστηκαν στα χέρια Ναν και Ντόρσεϊ στο ντέρμπι των αιωνίων και αποβλήθηκαν ΒΙΝΤΕΟ
20:08 Γκύζη: Φωτιά σε διαμέρισμα με μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
20:00 Αιγιάλεια: Το «Μάτι» της Ακολης προκαλεί φουρτούνες – Νέες καταθέσεις μέσα στην εβδομάδα
20:00 Α’ Κατηγορία: «Διπλό» τίτλου για τον Ατρόμητο Πατρών
19:52 Σουηδία: Άνδρας κατηγορείται ότι εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες
19:44 Κωστής Χατζηδάκης: Πιο κοντά από ποτέ η Ελλάδα με την ομογένεια, χάρη στην επιστολική ψήφο
19:36 Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη με μια ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο
19:28 Κακοκαιρία «Erminio»: Στο «κόκκινο» η χώρα με καταιγίδες, 10 μποφόρ και πλημμύρες – Σε ποιες περιοχές
19:22 Παράθυρο για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού: Σχέδιο με αυστηρούς κανόνες και σταδιακή επανεκκίνηση
19:20 Πάτρα: Δράση ευαισθητοποίησης για το νερό από τους μαθητές του Γ΄ Δημοτικού του 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας
19:12 Βρήκαν νεκρή στο σπίτι της μια 59χρονη στη Θεσσαλονίκη
19:04 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση και χαμηλό τεσσάρων μηνών – Στο «κόκκινο» ο Γενικός Δείκτης
18:56 Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
18:48 ΗΠΑ: 14ος νεκρός μετανάστης ενώ ήταν κρατούμενος από την ICE
18:40 Χοληστερόλη: Γιατί οι εξετάσεις πρέπει να ξεκινούν πριν τα 30 – Τι αλλάζει με τις νέες οδηγίες
18:32 Coffee Island: Επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ – Προτεραιότητα η επέκταση στο εξωτερικό
18:24 Αναχαιτίστηκε ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος στην Τουρκία από το ΝΑΤΟ
18:15 Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Συντονισμένη συνεργασία για την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού – Απόν το ΠΑΣΟΚ
18:08 Θερινό ωράριο: Από 1η Απριλίου η έναρξη της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης στο ρεύμα
18:03 Α’ Κατηγορία: Αρης Πατρών – Ατρόμητος Πατρών (live streaming)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
