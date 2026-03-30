Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Συντονισμένη συνεργασία για την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού – Απόν το ΠΑΣΟΚ

Η προτεραιότητα στη συντονισμένη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, αναδείχθηκε στη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά την παρέμβασή της, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, έθεσε ως στόχο την άμεση επιστροφή της γραμμής σε λειτουργία, με επίσπευση της σχετικής μελέτης, με σαφές χρονοδιάγραμμα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Όπως υπογράμμισε, η τοπική κοινωνία αναμένει ταχύτητα και κοινή προσπάθεια, ώστε να υπάρξει απτό αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό.

«Η επανεκκίνηση του Οδοντωτού έχει κομβική σημασία για την Αχαΐα, τόσο για την καθημερινότητα των πολιτών, την τοπική οικονομία, όσο και για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Γνωρίζοντας όλα αυτά, προσπαθούμε με συνεννόηση, να κάνουμε αυτό που μας ζητούν οι πολίτες: να μπει ξανά στις ράγες το ιστορικό τρένο.

Ωστόσο, ενώ συμμετείχε η πλειοψηφία των βουλευτών Αχαΐας, απουσίαζε ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος κατά τα άλλα κόπτεται για τον Οδοντωτό. Η στάση του είναι υποκριτική και δυσανάλογη με το θεσμικό βάρος που οφείλει να έχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν συζητάμε ενιαία για τόσο μεγάλες διεκδικήσεις», δήλωσε κλείνοντας η κα. Αλεξοπούλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



