Χρυσή Αυγή: «Η βία ήταν η δύναμή τους» – Συνεχίζεται η αγόρευση της εισαγγελέως στο Εφετείο

Η αγόρευση της εισαγγελέως στο Εφετείο, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ανέδειξε τον οργανωμένο και συστηματικό χαρακτήρα των επιθέσεων σε βάρος μεταναστών, τονίζοντας ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά αλλά για ενέργειες ενταγμένες στη λειτουργία της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, οι επιθέσεις είχαν σαφές πολιτικό και ρατσιστικό υπόβαθρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η επίθεση κατά των Αιγύπτιων αλιεργατών, η οποία –όπως σημείωσε– προηγήθηκε δημόσιας ομιλίας του Ιωάννη Λαγού, κατά την οποία στοχοποίησε ευθέως τους μετανάστες, δηλώνοντας ότι «θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και στον ελληνικό λαό».

Λίγες ώρες αργότερα, ομάδα περίπου δεκαπέντε ατόμων συγκροτήθηκε, οργανώθηκε και κινήθηκε συντεταγμένα προς το σπίτι των Αιγύπτιων ψαράδων. Οι δράστες, όπως υπογράμμισε η εισαγγελέας, δεν επιχείρησαν να αποκρύψουν την ταυτότητά τους, αλλά αντιθέτως επεδίωξαν να επιδείξουν τη δύναμη της οργάνωσης, η οποία δεν ήταν άλλη από τη βία.

Ο τρόπος δράσης –πολυπρόσωπη επίθεση, αριθμητική υπεροχή, χρήση αντικειμένων ως όπλων και ταχύτητα εκτέλεσης– ακολουθούσε το γνωστό modus operandi της Χρυσής Αυγής. Παράλληλα, έγινε λόγος για προσπάθειες συγκάλυψης των δραστών, ενώ η επανειλημμένη ατιμωρησία σε προηγούμενες επιθέσεις, όπως εκείνες σε μέλη του ΠΑΜΕ, φέρεται να λειτούργησε ως παράγοντας περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι στελέχη που πρωταγωνίστησαν σε τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δεν περιθωριοποιήθηκαν, αλλά επιβραβεύθηκαν με τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια της οργάνωσης, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η βίαιη δράση αποτελούσε μέσο ανέλιξης στην εσωτερική της ιεραρχία.

Ανάλογο μοτίβο, σύμφωνα με την αγόρευση, ακολουθήθηκε και στις επιθέσεις σε μετανάστες μικροπωλητές στις λαϊκές αγορές, όπου η «πατρότητα» των ενεργειών γινόταν σαφής, μετατρέποντας τη βία σε εργαλείο δημόσιας προβολής και εκφοβισμού.

Δολοφονία Λουκμάν

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση χωρίς καμία πρόκληση. Οι δύο δράστες χρησιμοποίησαν στιλέτο τύπου πεταλούδα, προκαλώντας τραύμα αντίστοιχο με εκείνο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Όπως υπογράμμισε η εισαγγελέας, το έγκλημα είχε ξεκάθαρο ρατσιστικό κίνητρο και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οργανωμένης δράσης, βασισμένης στην ιδεολογία της «φυλετικής καθαρότητας» και του μίσους απέναντι σε όσους η οργάνωση χαρακτήριζε ως «υπάνθρωπους».

Τέλος, έγινε αναφορά και στην εμπλοκή αστυνομικών, με τη σημείωση ότι ένας μικρός αριθμός είτε συνέδραμε είτε ανέχθηκε τη δράση της Χρυσής Αυγής. Όπως επισημάνθηκε, από την έρευνα τεκμηριώθηκε άμεση σχέση δέκα αστυνομικών με την οργάνωση.

