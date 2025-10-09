Χρυσός: «Κρατά» τα 4000 δολάρια η ουγκιά

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του χρυσού, ωστόσο παραμένουν πάνω από το ορόσημο των 4.000 δολαρίων ανά ουγκιά, μετά τη συμφωνία για το πρώτο στάδιο εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η προσωρινή μείωση της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια αντισταθμίζεται από άλλες πηγές αβεβαιότητας, όπως:

ο αντίκτυπος του shutdown στις ΗΠΑ,

η πολιτική κρίση στη Γαλλία,

οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική ισχύ της Ιαπωνίας.

Ταυτόχρονα, τα πρακτικά της Fed, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, διατηρούν τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση επιτοκίων, ενισχύοντας τη ζήτηση για χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα.

Τρέχουσες τιμές και κινήσεις της αγοράς

Spot gold: 4.039,34 δολάρια/ουγκιά (-0,1%)

Futures Δεκεμβρίου: 4.056,67 δολάρια/ουγκιά (-0,3%)

Η τιμή spot ξεπέρασε πρόσφατα τα 4.000 δολάρια για πρώτη φορά και έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.059,34 δολαρίων. Η μερική αποκόμιση κερδών από επενδυτές οφείλεται στη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς που μείωσε προσωρινά τη ζήτηση για ασφαλές καταφύγιο.

Η άνοδος του χρυσού έχει επηρεάσει και τις χρυσές λίρες της Τράπεζας της Ελλάδος, με την παλαιάς κοπής λίρα να πωλείται σήμερα στα 923,43 ευρώ και να αγοράζεται στα 788,14 ευρώ.

Το ράλι των μετάλλων

Η προσδοκία μείωσης επιτοκίων τον Οκτώβριο από τη Fed έχει ενισχύσει και άλλα πολύτιμα μέταλλα:

Πλατίνα: σταθερή στα 1.660,98 δολάρια/ουγκιά

Ασήμι: +0,5% στα 49,1135 δολάρια/ουγκιά, πλησιάζοντας ιστορικά υψηλά πάνω από 50 $/ουγκιά

Η χαμηλότερη απόδοση καταθέσεων και ομολόγων αυξάνει την ελκυστικότητα των μετάλλων ως ασφαλών επενδύσεων χωρίς αποδόσεις, οδηγώντας σε ράλι στις αγορές.

