Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.700 δολάρια

Νέο ιστροικό υψηλό για τον χρυσό σήμερα Τρίτη, με την τιμή spot να ενισχύεται στα 4.694,35 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία αναζωπύρωσαν τους φόβους για εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά την πιθανή απάντηση της Ευρώπης στην απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντιταχθεί στις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία. Η κλιμάκωση της έντασης με συμμάχους του ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, αναβιώνοντας σενάρια «πουλήστε την Αμερική».

Το ασήμι, από την πλευρά του, είχε νωρίτερα αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 94,7295 δολάρια ανά ουγγιά, προτού υποχωρήσει.

«Έχουμε εισέλθει σε εποχή εθνικισμού των πόρων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε στο Bloomberg Television ο Πίτερ Κινσέλα, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής συναλλάγματος στην Union Bancaire Privée SA, προσθέτοντας ότι η δυναμική του χρυσού παραμένει ξεκάθαρα ανοδική.

Η τρέχουσα κρίση, που ακολουθεί τη σύλληψη ηγέτη της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, προσέθεσε νέα ώθηση σε ένα ήδη ισχυρό ράλι των πολύτιμων μετάλλων. Οι επανειλημμένες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) έχουν ενισχύσει τα πολύτιμα μέταλλα από τις αρχές του έτους, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

«Το ράλι δεν ξεκίνησε με αυτή τη διαμάχη και δεν πρόκειται να τελειώσει με αυτήν», σημείωσε ο Όλε Χάνσεν, στρατηγικός αναλυτής της Saxo Bank A/S, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση της Γροιλανδίας απλώς τροφοδότησε μια ανοδική τάση που διαμορφώνεται εδώ και μήνες σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην επικείμενη συζήτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την Τετάρτη, που αφορά την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ – μια εξέλιξη που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.

Πηγή: Bloomberg, Ημερησία

