Χρυσός σε ιστορικά υψηλά άνω των 5.000 δολαρίων

Η έντονη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, που ενισχύεται από τις κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οδηγεί τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια, εκτοξεύοντας την τιμή του χρυσού σε νέα ιστορικά υψηλά όλων των εποχών.

Παρά την υπαναχώρηση από τις απειλές επιβολής πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη Γροιλανδία, η οποία επέτρεψε την πρόοδο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, η δυσπιστία στις ευρωατλαντικές σχέσεις έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την αλλαγή στη διεθνή τάξη «σεισμική και μόνιμη».

Η αβεβαιότητα αυτή, σε συνδυασμό με τις απειλές κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) και την ποινική δίωξη του προέδρου της Τζερόμ Πάουελ, έχει τροφοδοτήσει ένα πρωτοφανές ράλι στον χρυσό. Η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 15% από την αρχή του 2026, φτάνοντας τα 5.000 δολάρια ανά ουγκιά – ξεπερνώντας ακόμη και το ιστορικό ράλι του 1979 κατά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση.

Ενδεικτικά, την Τετάρτη η τιμή έφτασε στο ενδιάμεσο ρεκόρ των 4.887 δολαρίων, ενώ την Πέμπτη, παρά μια αρχική διόρθωση 1,2%, συνέχισε την ανοδική πορεία. Παράλληλα, το ασήμι σκαρφάλωσε κοντά στα 100 δολάρια ανά ουγκιά, σημειώνοντας επίσης νέο υψηλό.

Η άνοδος του χρυσού συνοδεύεται από πιέσεις στο δολάριο, το οποίο υποχώρησε περίπου 1% έναντι του ευρώ και άλλων νομισμάτων την περασμένη εβδομάδα. Οι μαζικές πωλήσεις αμερικανικών ομολόγων οδήγησαν σε άνοδο των αποδόσεων: το 10ετές πλησιάζει το 4,3% και το 30ετές το 4,9%. Σύμφωνα με τον οίκο Scope, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 140% του ΑΕΠ έως το 2030.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου επισημαίνουν ότι ο γεωοικονομικός κατακερματισμός και ο γεωπολιτικός κίνδυνος περιορίζουν την παγκόσμια ανάπτυξη και εντείνουν τις πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Παρά την υποχώρηση από τις αρχικές δασμολογικές απειλές, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,3% τόσο το 2025 όσο και το 2026 – ρυθμός ίδιος με το 2024. Ωστόσο, χωρίς τις δασμολογικές εντάσεις και την πολιτική αβεβαιότητα, οι προοπτικές θα ήταν σημαντικά καλύτερες. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η μείωση επιτοκίων και τα μέτρα στήριξης έχουν μετριάσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

