Χρυσός σε νέα ιστορικά επίπεδα

Ο χρυσός συνέχισε την έντονα ανοδική του πορεία, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης γύρω από τη Γροιλανδία και οι φόβοι για τη σταθερότητα μεγάλων οικονομιών ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, ενόψει της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, επανέλαβε τη θέση του υπέρ της υπαγωγής της Γροιλανδίας υπό αμερικανικό έλεγχο. Η στάση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας να προειδοποιεί για το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης, αν και χαρακτήρισε το σενάριο απίθανο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η τιμή spot του χρυσού εκτοξεύθηκε στα 4.849,73 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Παράλληλα, η πλατίνα κινήθηκε επίσης σε ιστορικά υψηλά, φθάνοντας τα 2.511,10 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι διαπραγματεύθηκε κοντά στα 94 δολάρια.

Οι αγορές επηρεάστηκαν επιπλέον από τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξέφρασαν αντιρρήσεις στο σχέδιο για τη Γροιλανδία. Οι κινήσεις αυτές αναζωπύρωσαν τους φόβους για έναν νέο εμπορικό πόλεμο, με ηγέτες όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ να ασκούν δημόσια κριτική στις αμερικανικές πρακτικές.

Παράλληλα, η κατάρρευση της αγοράς ιαπωνικού κρατικού χρέους ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα των μεγάλων οικονομιών. Σύμφωνα με αναλυτές, το φαινόμενο αυτό εντείνει το λεγόμενο «εμπόριο υποτίμησης», καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από νομίσματα και κρατικά ομόλογα. Όπως ανέφερε ο Ντάνιελ Γκάλι της TD Securities, η άνοδος του χρυσού αντανακλά την εύθραυστη εμπιστοσύνη στις αγορές.

Στήριξη στις τιμές του χρυσού προσφέρουν και οι κινήσεις των κεντρικών τραπεζών. Η Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας ενέκρινε σχέδιο για την αγορά επιπλέον 150 τόνων, ενώ η κεντρική τράπεζα της Βολιβίας επανεκκίνησε τις αγορές χρυσού για τα συναλλαγματικά της αποθέματα. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να φθάσει τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, εφόσον συνεχιστούν οι αγορές από θεσμικούς φορείς.

Στις τελευταίες συναλλαγές στη Σιγκαπούρη, ο χρυσός κινήθηκε εκ νέου ανοδικά, ενώ η πλατίνα περιόρισε τα κέρδη της. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμεινε σταθερός, μετά τις απώλειες των προηγούμενων συνεδριάσεων.

