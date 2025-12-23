Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz χώρισε μετά από 23 χρόνια

Η τελευταία κοινή εμφάνιση της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη ήταν στην πρεμιέρα της παράστασής του τον Οκτώβριο

23 Δεκ. 2025 12:49
Pelop News

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Την είδηση δημοσιοποίησε αποκλειστικά το tlife με ρεπορτάζ της η Κάλλια Καρτσάκη, αναφέροντας πως οι δύο ηθοποιοί δεν είναι μαζί εδώ και περίπου δύο μήνες. Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση έγινε στα μέσα Οκτωβρίου, στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι το έχει ακούσει και ο ίδιος, αλλά δεν το είχε δημοσιοποιήσει γιατί δεν ήταν σίγουρος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
