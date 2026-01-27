Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα

Σκηνικό πολιτικής έντασης και διαμαρτυριών στήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, με σταρ του Χόλιγουντ και ακτιβιστές να καταγγέλλουν τις φονικές επιχειρήσεις της ICE στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο δύο πολιτών στη Μινεσότα.

27 Ιαν. 2026 14:03
Pelop News

Διαδηλώσεις και έντονες πολιτικές τοποθετήσεις κυριάρχησαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance στο Παρκ Σίτι της Γιούτα, όπου καλλιτέχνες και ακτιβιστές τίμησαν τη μνήμη της 37χρονης Ρενέ Γκουντ και του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα.

Στη διαμαρτυρία με σύνθημα «Sundancers Melt ICE», οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ παρευρέθηκαν και διάσημοι ηθοποιοί όπως ο Ελάιζα Γουντ. «Οι άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί παράνομα είναι φρικτό. Το Sundance είναι για να φέρνει τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε ο Γουντ στο Deadline.

Αρκετοί σταρ εμφανίστηκαν με καρφίτσες «ICE OUT», ενώ η Νάταλι Πόρτμαν χαρακτήρισε την κατάσταση «τρομακτική», μιλώντας για «το χειρότερο της ανθρωπότητας» σε ό,τι αφορά τη στάση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά και για «το καλύτερο της ανθρωπότητας» στην αλληλεγγύη των πολιτών.

Οι θάνατοι της Γκουντ και του Πρέτι έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για αυτοάμυνα, ενώ βίντεο από το περιστατικό φέρεται να δείχνει τον Πρέτι άοπλο πριν δεχθεί πυρά. Οι γονείς του νοσηλευτή μίλησαν για «ψέματα» και εξέφρασαν την οργή τους για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Παράλληλα, ένταση σημειώθηκε και σε εκδήλωση του φεστιβάλ, όπου ένας άνδρας συνελήφθη μετά από επίθεση στον Δημοκρατικό βουλευτή της Φλόριντα Μάξουελ Φροστ, ο οποίος ανέφερε ότι δέχθηκε ρατσιστικές ύβρεις πριν τη σύλληψη του δράστη. Οι διοργανωτές του Sundance καταδίκασαν το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές αντίκεινται στις αξίες του φεστιβάλ.

Το φετινό Sundance είναι το τελευταίο που φιλοξενείται στο Παρκ Σίτι, καθώς από το 2027 θα μεταφερθεί στο Μπόουλντερ του Κολοράντο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ιστορικό θεσμό που ίδρυσε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

