Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα

Διαδηλώσεις και έντονες πολιτικές τοποθετήσεις κυριάρχησαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance στο Παρκ Σίτι της Γιούτα, όπου καλλιτέχνες και ακτιβιστές τίμησαν τη μνήμη της 37χρονης Ρενέ Γκουντ και του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα.

Στη διαμαρτυρία με σύνθημα «Sundancers Melt ICE», οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ παρευρέθηκαν και διάσημοι ηθοποιοί όπως ο Ελάιζα Γουντ. «Οι άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί παράνομα είναι φρικτό. Το Sundance είναι για να φέρνει τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε ο Γουντ στο Deadline.

Αρκετοί σταρ εμφανίστηκαν με καρφίτσες «ICE OUT», ενώ η Νάταλι Πόρτμαν χαρακτήρισε την κατάσταση «τρομακτική», μιλώντας για «το χειρότερο της ανθρωπότητας» σε ό,τι αφορά τη στάση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά και για «το καλύτερο της ανθρωπότητας» στην αλληλεγγύη των πολιτών.

Οι θάνατοι της Γκουντ και του Πρέτι έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για αυτοάμυνα, ενώ βίντεο από το περιστατικό φέρεται να δείχνει τον Πρέτι άοπλο πριν δεχθεί πυρά. Οι γονείς του νοσηλευτή μίλησαν για «ψέματα» και εξέφρασαν την οργή τους για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Παράλληλα, ένταση σημειώθηκε και σε εκδήλωση του φεστιβάλ, όπου ένας άνδρας συνελήφθη μετά από επίθεση στον Δημοκρατικό βουλευτή της Φλόριντα Μάξουελ Φροστ, ο οποίος ανέφερε ότι δέχθηκε ρατσιστικές ύβρεις πριν τη σύλληψη του δράστη. Οι διοργανωτές του Sundance καταδίκασαν το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές αντίκεινται στις αξίες του φεστιβάλ.

Το φετινό Sundance είναι το τελευταίο που φιλοξενείται στο Παρκ Σίτι, καθώς από το 2027 θα μεταφερθεί στο Μπόουλντερ του Κολοράντο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ιστορικό θεσμό που ίδρυσε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



