Δίκη για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι: Διακόπηκε για 16 Οκτωβρίου – Παρούσα η κόρη του ζευγαριού

Η δίκη του οικοδόμου που κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο Μενίδι τον Μάιο του 2024 διεκόπη, καθώς δεν είχε δοθεί εντολή για τη μεταγωγή του από τις φυλακές Λάρισας.

17 Σεπ. 2025 13:14
Pelop News

Για τις 16 Οκτωβρίου διακόπηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών του οικοδόμου που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του τον Μάιο του 2024, στο Μενίδι.

Η διαδικασία δεν μπόρεσε να προχωρήσει, καθώς, παρά το γεγονός ότι πλησιάζει η λήξη του 18μηνου της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου, δεν είχε δοθεί εγκαίρως εντολή από την Εισαγγελία Εφετών για τη μεταγωγή του από τις φυλακές Λάρισας, όπου κρατείται.

Τελικά, ο κατηγορούμενος παρείχε εξ αποστάσεως βεβαίωση ώστε να εκπροσωπηθεί από τη δικηγόρο του. Το δικαστήριο προχώρησε στην κλήρωση των ενόρκων (τρεις γυναίκες και ένας άνδρας) και στην απαγγελία της κατηγορίας από την εισαγγελέα, πριν αποφασίσει τη διακοπή.

Στην υπόθεση παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας η ενήλικη κόρη του ζευγαριού, ενώ η μεταγωγή του κατηγορούμενου διατάχθηκε για την επόμενη δικάσιμο.
