Δομινικανή Δημοκρατία: Ισχυρή έκρηξη σκότωσε 2 ενήλικες και 1 βρέφος – Ανατριχιαστικά πλάνα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου βρέφους ηλικίας τεσσάρων μηνών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα (14.8.2023) εξαιτίας ισχυρής έκρηξης μέσα σε επιχείρηση στη Σαν Κριστόμπαλ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Έχουμε τρεις νεκρούς, 33 άνθρωποι εισήχθησαν σε δημόσια νοσοκομεία και άλλοι έξι σε ιδιωτικές κλινικές», δήλωσε στον Τύπο ο Γιοέλ Σάντος, υπουργός Προεδρίας της χώρας της Καραϊβικής μετά από την έκρηξη στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η πολύ ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε εμπορική συνοικία της Σαν Κριστόμπαλ, λιγότερα από 30 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σάντο Ντομίνγκο, χθες περί τις 15:10 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 22:10 ώρα Ελλάδας].

Μετά την έκρηξη, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά και γιγαντιαία στήλη καπνού, βρέφος τεσσάρων μηνών υπέκυψε εξαιτίας «σοβαρού κρανιοεγκεφαλικού τραυματισμού», ενώ δυο ενήλικοι πέθαναν διότι υπέστησαν εγκαύματα στο 90% των σωμάτων τους, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα υγείας της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Έξι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν «σε κλινικές στο Σάντο Ντομίνγκο για πιο εξειδικευμένες φροντίδες», σύμφωνα με τον κ. Σάντος, ο οποίος ανέλαβε να χειριστεί την αντίδραση των αρχών στην καταστροφή.

Πλάνα από το σημείο όπου έγινε η έκρηξη:

Tragedy in San Cristóbal, Dominican Republic, after a massive explosion.

They are requesting doctors, surgeons and burn specialists to provide support in medical centers. At least 20 people with burns so far and others still trapped. pic.twitter.com/M5jGVsN3p7

— Jack Straw (@JackStr42679640) August 15, 2023