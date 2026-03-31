Δύο νεκροί και 30 τραυματίες στην Ουκρανία από ρωσικά drones

Συνολικά 15 σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές

31 Μαρ. 2026 8:51
Pelop News

Από αεροπορικές επιδρομές του στρατού της Ρωσίας σε περιφέρειες στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα στην επικράτειας της Ουκρανίας σκοτώθηκαν τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι κάπου τριάντα, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι το βράδυ της Δευτέρας (30.03.2026).

Δυο ρωσικές βόμβες «ολίσθησης» έπληξαν κοινότητα στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια Ουκρανία), που γειτονεύει με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6χρονο κορίτσι, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ, προσθέτοντας πως δεκαπέντε σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Κοντά στην πόλη Πολτάβα, συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε σκότωσαν έναν άνθρωπο, τραυμάτισαν άλλους τρεις και προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς.

Επιδρομές drone και πυρά πυροβολικού σκότωσαν 65χρονο στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, κοντά στη Νικόπολη, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα, προσθέτοντας ότι άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη και 12 στην περιφέρεια συνολικά.

