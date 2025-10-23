ΔΥΠΑ: Έρχονται τρία νέα προγράμματα για ανέργους, δείτε τι θα καλύπτει

Μέχρι το τέλος του 2025 ή στις αρχές του 2026, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναμένεται να ενεργοποιήσει τρία μεγάλα προγράμματα απασχόλησης, τα οποία θα δημιουργήσουν συνολικά 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τα προγράμματα θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις άνεργες μητέρες και στους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 30-55 ετών.

ΔΥΠA: 30.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Τα δύο πρώτα προγράμματα, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, θα αφορούν 30.000 μακροχρόνια ανέργους. Θα προσφέρουν θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Ειδικό πρόγραμμα για 10.000 μητέρες

Το τρίτο πρόγραμμα θα αφορά 10.000 άνεργες μητέρες (5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης). Θα έχει διάρκεια 12 έως 15 μήνες και επιδότηση έως 80% του μισθού.

-Για πλήρη απασχόληση, το ανώτατο ποσό επιδότησης φτάνει τις 15.072 ευρώ για 15 μήνες.

-Για μερική απασχόληση, η επιδότηση ανέρχεται έως 680 ευρώ μηνιαίως, ή 10.200 ευρώ για 15 μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Τι καλύπτει η επιδότηση

Η επιχορήγηση αφορά:

-Μηνιαίες μικτές αποδοχές,

-Εργοδοτικές εισφορές,

-Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα,

-Επίδομα άδειας.

