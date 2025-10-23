ΔΥΠΑ: Έρχονται τρία νέα προγράμματα για ανέργους, δείτε τι θα καλύπτει

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

ΔΥΠΑ: Έρχονται τρία νέα προγράμματα για ανέργους, δείτε τι θα καλύπτει
23 Οκτ. 2025 12:33
Pelop News

Μέχρι το τέλος του 2025 ή στις αρχές του 2026, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναμένεται να ενεργοποιήσει τρία μεγάλα προγράμματα απασχόλησης, τα οποία θα δημιουργήσουν συνολικά 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τα προγράμματα θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις άνεργες μητέρες και στους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 30-55 ετών.

ΔΥΠA: 30.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Τα δύο πρώτα προγράμματα, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, θα αφορούν 30.000 μακροχρόνια ανέργους. Θα προσφέρουν θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Ειδικό πρόγραμμα για 10.000 μητέρες

Το τρίτο πρόγραμμα θα αφορά 10.000 άνεργες μητέρες (5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης). Θα έχει διάρκεια 12 έως 15 μήνες και επιδότηση έως 80% του μισθού.

-Για πλήρη απασχόληση, το ανώτατο ποσό επιδότησης φτάνει τις 15.072 ευρώ για 15 μήνες.

-Για μερική απασχόληση, η επιδότηση ανέρχεται έως 680 ευρώ μηνιαίως, ή 10.200 ευρώ για 15 μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Τι καλύπτει η επιδότηση

Η επιχορήγηση αφορά:

-Μηνιαίες μικτές αποδοχές,

-Εργοδοτικές εισφορές,

-Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα,

-Επίδομα άδειας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:20 Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κοινωνική κατοικία είναι προτεραιότητα» – Συνάντηση με 16 γυναίκες πρέσβεις στην Αθήνα
14:13 Η Lidl επεκτείνει τη δέσμευσή της στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την συνεργασία της με την UEFA έως το 2030
14:07 Πάτρα: Ματαιώνονται οι πρωινές  εκπαιδευτικές δράσεις του 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας λόγω των καιρικών συνθηκών
14:06 «Ήθελε μόνο να βοηθήσει το παιδί της»: Οι καταθέσεις που αποκαλύπτουν την τραγωδία πίσω από τη μητροκτονία στα Τρίκαλα
14:00 Μπακογιάννη και Βενιζέλος μίλησαν στο Πανεπιστήμιο για την εξωτερική πολιτική: Κοινή αγωνία για εθνική συνεννόηση
13:56 Καταδίωξη στο Κορωπί: Ο 22χρονος χωρίς πινακίδες, το αλκοόλ και η τρελή πορεία μέσα στα κόκκινα φανάρια
13:49 Μαρινάκης: «Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού» – «Το ΠΑΣΟΚ στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του»
13:42 Επίσημη επίσκεψη του Διοικητή της 2475 Περιφέρειας στον Ροταριανό Όμιλο «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» ΦΩΤΟ
13:33 Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
13:28 Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Πνευμονική εμβολή» δείχνουν οι ιατροδικαστές, καταθέσεις-φωτιά
13:25 Δύο συλλήψεις στην Ηλεία: Ένταλμα για απάτη στον Πύργο και οδηγός χωρίς πινακίδες στη Γαστούνη
13:21 Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα
13:19 Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για κατοχή μαχαιριών: Ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός στα χέρια της Αστυνομίας
13:09 Πάτρα: Δύο πιτσιρικάδες 12 και 13 ετών έκλεψαν κινητό μέσα σε τρένο του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια κλήθηκε για προετοιμασία στην Εθνική Γυναικών
13:02 Η κινηματογραφική σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς – Πώς έπεσε στα χέρια της σερβικής αστυνομίας και τα 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:00 «Συμβαίνουν ανήθικα πράγματα»: Ξέσπασμα Κουνάβη μπροστά στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις εκλογές στην ΔΕΕΠ
12:55 Ολλανδία: Δείτε για ποιο λόγο κλείνει προσωρινά το αεροδρόμιο Σίπχολ
12:51 Τραυματισμός σοκ στην Ερμιόνη: Χειριστής πλωτού γερανού χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
12:48 Ανοδο 5% κατέγραψε η τιμή του πετρέλαιού μετά τις ρωσικές κυρώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ