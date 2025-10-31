ΔΥΠΑ: Το επίδομα μητρότητας λαμβάνουν και οι επιχειρηματίες που εργάζονται

Για να το πάρει η μη μισθωτή μητέρα πρέπει να μην έχεις οφειλές στον ΕΦΚΑ

ΔΥΠΑ: Το επίδομα μητρότητας λαμβάνουν και οι επιχειρηματίες που εργάζονται
31 Οκτ. 2025 22:46
Πλέον από τον Απρίλιο του 2024 με αίτηση τους στην ειδική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες, μπορούν να λαμβάνουν, όπως και οι μισθωτές, με αίτηση τους στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ την ειδική παροχή της μητρότητας. Η ειδική παροχή δίδεται για διάστημα 9 μηνών και ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό που σήμερα είναι στα 880 ευρώ μηνιαίως.

Όμως τις προηγούμενες ημέρες στα social media κάποιοι βιάστηκαν να καταργήσουν το επίδομα μητρότητας για τις γυναίκες με επιχειρήσεις κατηγορώντας την κυβέρνηση και επικαλούμενοι ρεπορτάζ που γεννήθηκε… χωρίς στοιχεία.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί αναστάτωση και να παρέμβει η ΔΥΠΑ να ξεκαθαρίσει τα εξής:

«Η διάταξη –σύμφωνα με κύκλους της ΔΥΠΑ– αφορά όσες εργάζονται, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε αυτοαπασχολούμενες, είτε μισθωτές. Ωστόσο, επειδή η παροχή είναι ασφαλιστική και ανταποδοτική δεν καλύπτει, τα μέλη εταιρειών που απλώς έχουν μετοχές και δεν πληρώνουν εισφορές. Δηλαδή, δεν καταργήθηκε τίποτα, απλώς μπήκε μια δόση λογικής. Σε κάθε περίπτωση όλες μητέρες δικαιούχοι δε στερούνται κανενός επιδόματος και μην ξεχνάμε ότι οι ελεύθερες επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες προστέθηκαν πρόσφατα στη λίστα».

Υπενθυμίζουμε ότι για να πάρει το επίδομα η μη μισθωτή μητέρα πρέπει να μην έχεις οφειλές στον ΕΦΚΑ,

Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης, αρκεί να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της μεταβίβασης, είναι η μητέρα του τέκνου να έχει λάβει προηγουμένως κατ΄ ελάχιστο τους 2 πρώτους μήνες της ειδικής παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τα ομόφυλα ζευγάρια αφού δηλωθεί ο δικαιούχος της ειδικής παροχής με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον e-ΕΦΚΑ.
