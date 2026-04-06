Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία τον Μάρτιο, αυξήθηκαν όμως τα θανατηφόρα

Μείωση στον συνολικό αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά αύξηση στα θανατηφόρα δυστυχήματα καταγράφει ο μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας για τον Μάρτιο του 2026.
Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 34 τροχαία ατυχήματα έναντι 39 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ωστόσο, τα θανατηφόρα αυξήθηκαν σε 3 από 2, ενώ μειώθηκαν τα ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό (1 από 2) και τα ελαφρά (30 από 35).
Από τα περιστατικά καταγράφηκαν συνολικά 41 παθόντες, λιγότεροι σε σχέση με τους 51 του περσινού Μαρτίου. Οι νεκροί ανήλθαν σε 3, οι σοβαρά τραυματίες σε 1 και οι ελαφρά τραυματίες σε 37.
Σύμφωνα με την τροχονομική έρευνα, τα βασικότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η απόσπαση προσοχής, η παραβίαση προτεραιότητας, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και γενικότερα επικίνδυνες συμπεριφορές οδηγών.
Ιδιαίτερα εντατικοί ήταν οι έλεγχοι της Τροχαίας. Τον Μάρτιο συγκροτήθηκαν 278 συνεργεία αλκοολομέτρησης, πραγματοποιήθηκαν 4.248 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 102 παραβάσεις μέθης. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 2.818 επικίνδυνες παραβάσεις.
Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα (1.094), μη χρήση κράνους (407) και ζώνης ασφαλείας (371), ενώ σημαντικός αριθμός καταγράφηκε και σε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού και επικίνδυνους ελιγμούς.
Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ευθύνη όλων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να οδηγούν με προσοχή, προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα.
Μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στα θέματα οδικής ασφάλειας
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Μαρτίου του έτους 2026, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.
Α. Τροχαία ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, σημειώθηκαν 34 τροχαία ατυχήματα έναντι 39 τον Μάρτιο του έτους 2025. Ειδικότερα σημειώθηκαν :
- 3 θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι 2 τον Μάρτιο του έτους 2025.
- 1 τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι 2 τον Μάρτιο του έτους 2025.
- 30 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων, έναντι 35 τον Μάρτιο του έτους 2025.
Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στην Περιφέρειά μας καταγράφηκαν συνολικά 41 παθόντες έναντι 51 τον Μάρτιο του έτους 2025:
Ειδικότερα καταγράφηκαν :
- 3 νεκροί, έναντι 2 τον Μάρτιο του έτους 2025.
- 1 σοβαρά τραυματίας, έναντι 2 τον Μάρτιο του έτους 2025.
- 37 ελαφρά τραυματίες, έναντι 47 τον Μάρτιο του έτους 2025.
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν :
- Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
- Αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς
- Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
- Παραβίαση προτεραιότητας
- Απόσπαση προσοχής οδηγού
Β. Δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή των ατυχημάτων σε όλο το οδικό της δίκτυο.
Ενδεικτικά, το μήνα Μάρτιο του έτους 2026 συγκροτήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας 278 συνεργεία αλκοολομέτρησης, ενεργήθηκαν 4.248 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 102 παραβάσεις.
Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 2.818 επικίνδυνες παραβάσεις.
Ειδικότερα βεβαιώθηκαν :
|
|για υπερβολική ταχύτητα
|
|για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση
|
|για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση
|
|για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
|
|για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
|
|για παραβίαση προτεραιότητας
|
|για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
|
|για αντικανονικό προσπέρασμα
|
|για μη χρήση παιδικών καθισμάτων
|
|για Κ.Τ.Ε.Ο.
|
|για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά
|
|για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση
Γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας
Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.
Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :
- Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και στον έλεγχο του οχήματος.
- Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
- Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας.
- Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας.
- Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
- Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.
- Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
- Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
- Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
- Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ.
- Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς.
- Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
