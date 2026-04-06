Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία τον Μάρτιο, αυξήθηκαν όμως τα θανατηφόρα

Μείωση στον συνολικό αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά αύξηση στα θανατηφόρα δυστυχήματα καταγράφει ο μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας για τον Μάρτιο του 2026.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 34 τροχαία ατυχήματα έναντι 39 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ωστόσο, τα θανατηφόρα αυξήθηκαν σε 3 από 2, ενώ μειώθηκαν τα ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό (1 από 2) και τα ελαφρά (30 από 35).

Από τα περιστατικά καταγράφηκαν συνολικά 41 παθόντες, λιγότεροι σε σχέση με τους 51 του περσινού Μαρτίου. Οι νεκροί ανήλθαν σε 3, οι σοβαρά τραυματίες σε 1 και οι ελαφρά τραυματίες σε 37.

Σύμφωνα με την τροχονομική έρευνα, τα βασικότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η απόσπαση προσοχής, η παραβίαση προτεραιότητας, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και γενικότερα επικίνδυνες συμπεριφορές οδηγών.

Ιδιαίτερα εντατικοί ήταν οι έλεγχοι της Τροχαίας. Τον Μάρτιο συγκροτήθηκαν 278 συνεργεία αλκοολομέτρησης, πραγματοποιήθηκαν 4.248 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 102 παραβάσεις μέθης. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 2.818 επικίνδυνες παραβάσεις.

Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα (1.094), μη χρήση κράνους (407) και ζώνης ασφαλείας (371), ενώ σημαντικός αριθμός καταγράφηκε και σε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού και επικίνδυνους ελιγμούς.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ευθύνη όλων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να οδηγούν με προσοχή, προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα.