Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τον απολογισμό των τροχονομικών παραβάσεων που σχετίζονται με την ελευθερία κίνησης των πολιτών, για τον μήνα Οκτώβριο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Άμεσης Δράσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, βεβαιώθηκαν συνολικά 1.426 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως παράνομη στάση και στάθμευση σε σημεία που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς και περιπτώσεις παρεμπόδισης της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

Αναλυτικά:

Είδος παράβασης Αριθμός Στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες, ερείσματα, ποδηλατοδρόμους 623 Στάση και στάθμευση σε εισόδους-εξόδους πεζόδρομων και πάνω σε αυτούς 446 Στάση και στάθμευση σε ράμπες ή θέσεις ΑμεΑ 187 Στάση και στάθμευση πάνω ή κοντά σε διαβάσεις πεζών 122 Ηχορύπανση από κυκλοφορούντα οχήματα 34 Παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 14

Η Αστυνομική Διεύθυνση υπενθυμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ο σεβασμός των κανόνων ελεύθερης μετακίνησης αποτελούν υποχρέωση κάθε πολίτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων, όπως οι συμπολίτες με αναπηρία, για τους οποίους η παραβίαση των κανόνων προσβασιμότητας συχνά σημαίνει αποκλεισμό από τον δημόσιο χώρο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι για την προστασία της ελευθερίας κίνησης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο ανθρώπινης και ασφαλούς αστικής καθημερινότητας.

