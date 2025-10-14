Εδώ θα δείτε τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού με την Εφές

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ξέρει αν θα έχει έτοιμους και διαθέσιμους τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, οι οποίοι και έλειψαν από τα δύο τελευταία παιχνίδια με Ντουμπάι και Παναθηναϊκό

14 Οκτ. 2025 8:56
Διπλή αγωνιστική στη Euroleague αυτή την εβδομάδα και μόλις δύο ημέρες μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο μεγάλο ντέρμπι της GBL και ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές (21:45, Novasports4) με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί και στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 2-1 ρεκόρ μετά τα τρία πρώτα ματς, έχοντας ως τελευταία ευρωπαϊκή εικόνα την εύκολη επικράτηση απέναντι στην Ντουμπάι στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ξέρει αν θα έχει έτοιμους και διαθέσιμους τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, οι οποίοι και έλειψαν από τα δύο τελευταία ματς του Ολυμπιακού: «Θα περιμένουμε να γυρίσει ο Τόμας και ο Φουρνιέ. Οι πρόεδροι είναι ανοικτοί και οτιδήποτε προκύψει από την αγορά ή τους ζητήσω εγώ, να το σκεφτούν πολύ σοβαρά» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα την παραμονή του αγώνα με την Εφές.

Στον αντίποδα η Εφές μετράει μία νίκη στα τρία πρώτα ματς της Euroleague ενώ η τελευταία της νίκη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σημειώθηκε στις 19 Μαΐου με 74-77. Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Η βαθμολογία
Ζάλγκιρις 3-0
Μονακό 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
Ολυμπιακός 2-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
Βαλένθια 2-1
Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
Παρί 2-1
Μπαρτσελόνα 2-1
Παρτίζαν 2-1
Φενέρμπαχτσε 1-2
Αρμάνι Μιλάνο 1-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
Αναντολού Εφές 1-2
Βιλερμπάν 1-2
Ερυθρός Αστέρας 1-2
Βίρτους Μπολόνια 1-2
Μπάγερν 1-2
Ντουμπάι BC 1-2
Μπασκόνια 0-3
