Εικόνες που ντροπιάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο ΒΙΝΤΕΟ

Για γέλια και για κλάματα τα όσα συνέβησαν σε παιχνίδι της Γ' Εθνικής

21 Σεπ. 2025 17:07
Εικόνες που ντροπιάζουν το ποδόσφαιρο και πρέπει να προβληματίσουν τους ανθρώπους του, έλαβαν χώρα στο Σχηματάρι, στην αναμέτρηση της τοπικής Αναγέννησης με τον Θεσπρωτό, με αρνητική πρωταγωνίστρια την φιλοξενούμενη ομάδα.
Η ομάδα από την Ηγουμενίτσα, στο πλαίσιοο του πρωταθλήματος της Γ’ εθνικής παρουσιάστηκε στο γήπεδο του Σχηματαρίου με μόλις 9 ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή της και προφανώς γίνεται κατανοητό πως δεν θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική!
Μόλις 22 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα δέχτηκε ένα γκολ (όποιος το δει μπορεί να κάνει το ανάλογο σχόλιο) από την γηπεδούχο ομάδα. Ομως τα… παρατράγουδα μόλις άρχισαν.

Πριν καν γίνει η σέντρα τρεις ποδοσφαιριστές του Θεσπρωτού βρέθηκαν στο έδαφος ζητώντας πρώτες βοήθειες και δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσουν. Οπως είναι κατανοητό το ματς διακόπηκε εις βάρος του Θεσπρωτού και η ομάδα της Αναγέννησης Σχηματαρίου πήρε τρεις ξεκούραστους βαθμούς.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Θεσπρωτός δεν «κατέβηκε» στο γήπεδο την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αυτό το έκαναν για να χάσουν το παιχνίδι στα χαρτιά και να μην τους αφαιρεθούν βαθμοί, ώστε να μην έχουν δύο μηδενισμούς για τον ίδιο λόγο.

Δείτε το γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα και τι ακολούθησε:
