Είπαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Νίκο Ανδρουλάκη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά
31 Δεκ. 2025 17:41
Pelop News

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντάλλαξε ευχές για υγεία, χαρά και καλή χρονιά, αλλά και δώρα με τα μέλη της αδελφότητας. Μάλιστα, απόλαυσε τα Κεφαλλονήτικα κάλαντα αλλά και τα παραδοσιακά από Κεφαλονίτες και Ιθακήσιους, οι οποίοι χόρεψαν και παραδοσιακούς χορούς.

Τα μέλη της αδελφότητας, μάλιστα, έδωσαν συμβολικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία φωτογραφία από το 1995, που εικονίζει μέλη της χορωδίας της αδελφότητας να λένε τα κάλαντα στην ίδια αίθουσα των ιστορικών γραφείων του Κινήματος στον Πειραιά.

Σε σύντομη δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης ευχήθηκε «το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό», γιατί, όπως τόνισε, «έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια, με την ακρίβεια, την κατάσταση στη δημόσια υγεία, στην παιδεία».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχήθηκε «το 2026 να φέρει υγεία, ευημερία, σταθερότητα, αλλά πάνω απ’ όλα ελπίδα και προοπτική και σε εμάς αλλά και στις νεότερες γενιές που είναι το μέλλον της χώρας».

 

