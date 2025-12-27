Έκπληξη με ελληνικό χρώμα στο Παρίσι: Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Αλιάγα

Μια μεγάλη έκπληξη επεφύλαξε ο Αντώνης Ρέμος στον Νίκος Αλιάγας, καθώς εμφανίστηκε απρόσμενα στο πλατό της εκπομπής Chanson Secrète, που προβάλλεται στη γαλλική τηλεόραση και είναι αφιερωμένη σε συγκινητικές εκπλήξεις διάσημων προσώπων.

Στο εορταστικό επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτή τη φορά στη θέση του καλεσμένου. Οι συνεργάτες του είχαν ετοιμάσει ένα αφιέρωμα με έντονο ελληνικό χαρακτήρα, ξεκινώντας με ερμηνείες στα ελληνικά από τη Lara Fabian και τον Ycare.

Ακολούθησε η εμφάνιση του Βασίλη Σαλέα με το κλαρίνο του, ενώ το σκηνικό συμπλήρωσε παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από το Μεσολόγγι, την ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Αλιάγα, δίνοντας μια αυθεντική ελληνική νότα στο γαλλικό πλατό.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν η είσοδος του Αντώνη Ρέμου, με τον οποίο ο παρουσιαστής διατηρεί στενή φιλία. Ο δημοφιλής ερμηνευτής παρουσίασε τη νέα του επιτυχία Δευτέρα, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και ενθουσιασμό στο κοινό.

Το τραγούδι, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Μωραΐτη, που κυκλοφορεί από την Panik Records, έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακή πορεία. Μέσα σε τρεις εβδομάδες μετρά περισσότερα από 500.000 streams στο Spotify και σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, βρίσκεται ψηλά στο ραδιοφωνικό airplay και είναι viral στα social media.

Ο στίχος «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» έχει ήδη εξελιχθεί σε σύνθημα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη διεθνή απήχηση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

